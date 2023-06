Souček: Nálada v týmu je víc než dobrá. Věřím, že to ukážeme na hřišti

Na umělé trávě. Co vy na to?

Věděli jsme, co nás čeká. Od pondělí, co jsme se v Praze sešli, jsme na umělce trénovali. Chtěli jsme využít každého doteku, abychom si zvykli. Je to trochu jiné.

ONLINE: Faerské ostrovy - Česko podrobná reportáž z kvalifikace ME od 20:45

Nálada v týmu?

Cítím, že to má náboj. Věřím, že to ukážeme na hřišti, protože nálada je víc než dobrá.

Ani před minulým zápasem v Moldavsku nebyla špatná.

Mámě to v hlavě. Pak se nám to nepovedlo týmově ani individuálně. Na hřiště nebyl jediný dobrý výkon. Z toho se musíme poučit. Zase to nebude lehký soupeř, zase hrajeme venku, ale po minulé ztrátě máme o to větší motivaci.

V Kišiněvě jste hráli bez gólů. Co konkrétně musíte změnit?

Hlavně kvalitu, rychlost a přesnost přihrávek. Potřebujeme, aby balon lítal rychle od nohy, abychom akce nepředržovaly. Je prostě daleko víc věcí, ve který se musíme zlepšit. Základem je, abychom byli správně nachystaní, protože musíme vyhrát a odvézt si tři body.

Nemůže vám umělá tráva paradoxně pomoci?

V Kišiněvě bylo těžké kombinovat, teď bude hřiště každopádně lepší. Jen doufám, aby se nezvedl moc velký vítr. Zatím to vypadá dobře.

V listopadové přípravě jste Faery lehce přemohli 5:0. Nemůže to svádět k drobnému podcenění?

Ne, nikdo nic nepodcení. Už kvůli remíze v Moldavsku. My se podívali jen na pár klipů z Olomouce, byl to přece jen přátelák a navíc doma. Ale věřím, že si na hřiště přeneseme sebevědomí.

I když jste bez Antonína Baráka? Bylo to v kabině velké téma, že ho trenér vynechal?

S trenérem jsme měli radu starších. Řekli si k tomu něco, ale co se stalo v kabině, to taky v kabině zůstane.