Souček: Postup v Polsku? Ideální scénář. Cítíme podporu opravdových fanoušků

Jenže po fantastickém úvodu se situace zkomplikovala.

V pátek večer, při předposledním utkání v evropské kvalifikaci, bude národní mužstvo vylepšovat svůj kredit. „Vnímáme to a bude důležité, jak do zápasu vstoupíme. Doufáme, že gól vstřelíme jako první,“ řekl Souček, když v pantoflích dokráčel do rozlehlého tiskového centra ve Varšavě.

Polsko - Česko v pátek od 20:45 ONLINE

Popravdě, Poláci jsou na tom ještě hůř. Od září mají nového trenéra, zkoušejí nové hráče. Jak ty změny vnímáte?

Všichni víme, že ve skupině máme bodovou výhodou, což hraje pro nás. Ale favority nejsme. Jsme dva vyrovnané týmy a rozhodne se na hřišti. Ano, Polsko udělalo od jara víc změn, ale já doufám, že budeme stejně produktivní jako tehdy.

O tom jste se bavili s brankářem Lukaszem Fabianským, když jste opouštěl West Ham?

Lukasz v nominaci není a říkal mi, že bude zápas určitě sledovat. Jsme velcí kamarádi, naše rodiny se přátelí. Lukasz odvedl pro reprezentaci spoustu práce, je to polský hrdina. Teď jen doufám, že se vrátím do Londýna s lepší náladou než on.

Dost k tomu můžou pomoci hráči Slavie, za kterou jste dřív kopal. Vnímáte to?

Moc jsem klukům přál, že v Evropské lize porazili AS Řím, ale tady jsme reprezentace. Nebereme ohled na to, odkud kdo přijel. Jakmile vstoupíme na hřiště, všichni jdeme za vítězstvím. Ať je obrana slávistická nebo záloha sparťanská.

Nakolik věříte, že postup na Euro se podaří už ve Varšavě?

To by byl ideální scénář. Pak bychom měli lehčí nohy v pondělí, kdy se hraje poslední zápas s Moldavskem.

Český kapitán Tomáš Souček odpovídá novinářům před utkáním kvalifikace proti Polsku.

Je to pár týdnů, kdy se řešila budoucnost trenéra Šilhavého. Můžete to okomentovat?

To byly aféry hlavně v médiích a nechtěl bych to řešit teď. Čeká nás klíčový zápas o postup, tuhle otázku můžeme řešit až po srazu. Nechceme se negativními věcmi vyrušovat, musíme uděláme maximum pro postup.

Jako kapitán tedy cítíte správné nastavení?

Ano, cítím sílu. Bylo důležité, že jsme naposledy zvládli porazit Faerské ostrovy, takže situaci máme ve vlastních rukou. Všichni se chceme podílet na postupu. A taky cítíme podporu od opravdových fanoušků, kteří fotbal milují. Pro domácí zápas s Moldavskem máme vyprodanou Olomouc, o to víc nás to semkne.