Proč Češi chodí do Polska, ale Poláci do Čech ne? Přikryl o lize i reprezentaci

I v chodící botě se snaží pomáhat doma, neboť žena si zlomila zánártní kůstku a dcerka Victorie ulehla s antibiotiky.

„Jsme se tak sešli,“ usměje se třicetiletý olomoucký odchovanec a český mistr se Spartou. „Ale na utkání se podívám rád. Zajímá mě, co všechno nový trenér změní.“

ONLINE: Česko vs. Polsko podrobná reportáž od 20:45

Santos je velká fotbalová osobnost, Portugalsko v čele s Ronaldem přivedl v roce 2016 k evropskému zlatu. Polský národ mu lehce odpustí, že potřebuje tlumočníka?

Jak jste řekl, je to velká persona, trenérské jméno. Chovají k němu respekt, vedl Portugalce, nad tlumočením se nepozastavují. Spíš byli všichni zvědaví, jak bude sledovat zápasy Ekstraklasy, o tom se psalo v novinách. Koho povolá, jaké budou změny, jak to vlastně bude celé vypadat. Byli nedočkaví na první sraz.

Obavy, že dopadne jako Sousa, nepanují?

Je pravda, že už tu zkušenost mají. V Polsku nebylo jméno, které by jim dávalo smysl. Možná to byl Papszun, trenér Rakówa, ale má tam rozdělanou práci. Zahraniční trenér byla pro ně přirozená cesta, i když se jednou spálili. Znovu chtěli pro svůj tým osobnost, protože hráče mají také hvězdné - samozřejmě Lewandowského, ale i spoustu dalších, co jsou v zahraničí. Věří, že tentokrát to vyjde.

Očekává se radikální změna v projevu polského týmu?

Poláci mají slušná jména, individuality v top ligách, ale už pár let jim to nehraje týmově. Na to, jaké mají hráče, jsou očekávání od fanoušků vyšší. I já jsem byl překvapený, že nemají takové výsledky. Hledali trenéra, za kterého si to sedne. A za Santose by si to sednout mohlo, dá hvězdy do kupy. Trenér u nároďáku musí být spíš psycholog, který dokáže hráče naladit na sraz a využít aktuální formu. Jsem vážně zvědavý, jak to bude vypadat, jestli se něco změní. Dřív hodně hráli na tři obránce. Na mistrovství světa se prezentovali spíš defenzivní taktikou. Dřívější trenér měl rád pojetí hry ze zataženější obrany a na protiútoky.

Polsko postoupilo na mistrovství světa ze skupiny, co by za to Česko dalo... Trenéra Michniewicze stálo místo opatrné pojetí hry?

Myslím, že jo. Týmový potenciál mají vyšší, chtěli by hrát atraktivnější fotbal. Santos by měl vyznávat ofenzivnější styl.

Aby mohl fenomenální střelec Lewandowski ještě víc vyniknout.

To je star, zvlášť po přestupu do Barcelony. Pro Poláky je vzorem, top hráč, ale v osobním životě také příkladný člověk, jak se má chovat sportovec. Všechno kolem, nejen fotbal, ale i jeho vystupování, strava, a tak dál. Jak jsem to tady navnímal, berou ho jako velkou hvězdu, idol. Ale mají víc jmen.

Kde začneme?

Piotr Zieliński, hraje v Neapoli, vedou ligu o iks bodů. Dlouhodobě mají také výborné brankáře i mladé hráče, kteří jsou ambiciózní, taková zdravá krev, třeba Jakub Kiwior, který šel do Arsenalu, i když tam vůbec nehraje.

Příběh je to ale krásný. Ze slovenské Podbrezové až do Arsenalu...

Proč ne? To jsou příběhy! Zrovna jsem nedávno narazil na článek o jeho kariéře. Úžasné. Mají tam kluky, kteří takové příběhy píší a kteří se prosazují v top ligách, i ti mladší. Mají dobrý tým, ale vždycky jsem překvapený, že jim to neladí.

Na papíře jsou silní.

Když vidím, jak hrají ti hráči ve svých klubech, tak potenciál je vážně vysoký. Lewandowski má v Barceloně kolem sebe ale ještě jiné hráče, nebo dřív v Bayernu. Nedostává takový servis, jaký by si v reprezentaci představoval. Něco tam chybí. Podle soupisky by atraktivita hry měla být větší.

Na koho byste ještě upozornil?

Sebastian Szymaňski, hraje v nizozemské lize, rychlonohý hráč. Z mladých kluků bych vypíchl Michala Skóraše, který těží z toho, že Lech Poznaň hraje poháry. Na křídle je správně drzý, sebevědomím si snaží na hřišti udělat respekt. Takových dravců mají víc. Kamiňski odešel z Lechu do Wolfsburgu. Jsou tam hráči, kteří můžou být i do budoucna pro polský nároďák zajímaví. Pořád se objevují nová jména. Už v mladším věku dělají transfery do zahraničních klubů, kde se rozvíjí a pak mohou pomoct nároďáku.

Jak pomáhají polskému fotbalu obří příjmy z vysílacích práv, které v tomto ročníku činí 1,66 miliardy korun?

Přirozeně by se to mělo projevit, pokud jsou peníze dobře použity. Spousta klubů buduje tréninková centra, na které dostávají dotace. Pořád se bavíme o tom, že nemají týmy v evropských pohárech, ale už nějaké náznaky dělají, třeba teď Lech Poznaň. Zviditelňuje své hráče. Jde to tady nahoru a bude to znát i na reprezentaci.

Překvapilo vás, že ani mezi českými náhradníky není stoper Petrášek, kapitán prvního Rakówa?

Jak se skládá nominace za poslední dobu, minulé roky, tak trenér se tímto směrem moc nedívá. Takže překvapený nejsem. I když někteří hráči by si zasloužili, aby se díval i polským směrem, protože Ekstraklasa má kvalitu. Ale Petrášek teď ztratil svou pozici a nehrává. I když pokud hraje, tak je kapitánem. Teď tady asi není český hráč, který by měl formu na reprezentaci. Do širší nominace ale určitě.

Vám první reprezentační start stále uniká, i když jste už v nominaci byl. Ještě na reprezentaci pomýšlíte?

V hlavě to mám. Pro každého hráče je to vrchol. Ale už jsem měl tolik momentů, kdy jsem si říkal, že už to přijde, měl jsem dobré období, branky, asistence a bohužel to nepřišlo. Pak sice chcete, ale už nevíte, jestli je to vůbec možné. To víte, že mám ještě ambici si za reprezentaci zahrát.

Podobně nedávno hovořil váš bývalý spoluhráč z Bialystoku Martin Pospíšil.

Tohle jsem četl, dobře to shrnul. Polskou ligu bral tak, že půjde do zahraničí, do kvalitní ligy, kde by mohl být na očích a mohl by ukázat, že se dokáže prosadit nejen v české lize, ale také v cizině, třeba jako já. Ještě hrával evropské poháry, měl taky branky, asistence. Kolikrát jsme si říkali, že to přijde. Ale bylo to právě naopak - trenér se teď zaměřuje víc na českou ligu.

Tomáš Přikryl s rodinou

Do které se teď Pospíšil vrátil. Mrzí vás, že jste přišel o parťáka?

Mrzí, bylo to náhlé, nedávno tady ještě podepsal smlouvu. Pomáhal nám. Odehrál spoustu zápasů, nejvíc v historii klubu jako zahraniční hráč. Chtěl se vrátit do Olomouce, i když teda nečekal, že to bude nakonec tak rychlé. Okolnosti se tak vyvrbily. Co jsem se s ním bavil, je spokojený. Viděl jsem zápas, co hrál, a bylo to vidět i na hřišti. Dopadlo to pro něj dobře.

Za šest roků v Jagiellonii zanechal výraznou stopu?

Jo, byl tady ještě, když se hrálo druhé, třetí místo. Fanouškům tohle období utkvělo v paměti. Zapsal se do jejich hlav, budou si ho pamatovat a počet zápasů to jen dokazuje. Sedlo mu to tady, byl spokojený.

Aby vám v Bialystoku nebylo smutno, přišel Michal Sáček ze Sparty. Jak zapadl?

Dělali si srandu, že tady nemůže být jeden Čech, ale dva. Michal zapadl v pohodě, poslední zápasy se dostal do sestavy. Bude mít týmu co dát, je to kvalitní hráč.

Zatímco v Polsku hrály desítky Čechů, v české lize bylo jen osm Poláků a dlouho žádný. O čem to vypovídá?

Je to zajímavá statistika, kolikrát jsme se o ní bavili, ale nevím, čím to je. Jestli se české kluby nedívají na polské hráče… Někteří kluci by i chtěli, ti ambiciózní se ptají na Spartu, Slavii na Plzeň. Otázka je, jestli pro to mají takovou kvalitu. A když už tu kvalitu mají, dívají se jiným směrem. Asi i české kluby se dívají jiným směrem, nemají moc zkušeností s polským hráčem. Polští agenti hodně fungují tak, že když mají kvalitního hráče, snaží se ho tlačit do lepších lig. Možná je to také o penězích, že polský hráč raději zůstane v Polsku. Třeba kdyby někdo krok do Česka udělal, otevře dveře dalším.

Tomáš Přikryl na tréninku Jagiellonie Bialystok

Letos hrajete jen o záchranu. Jsou to velké nervy?

Je to nepříjemná sezona. Na začátku to vypadalo, že to bude dobré, ale pak jsme nesbírali body, zamotalo se to. Liga je vyrovnaná, jsme tam namočení. Fanouškům už dochází trpělivost, celou dobu byli s námi. Tlak se stupňuje. Válčíme.

Martin Pospíšil mi vyprávěl, že v Jagiellonii po změnách ve vedení už nejsou takové ambice jako dřív.

Vyměnil se prezident, který se stal šéfem polského fotbalu. Vyměnila se také spousta hráčů i trenérů. Přišel i nový sportovní ředitel a potýkali se s menšími finančními problémy. A možná právě všechny tyhle změny měly vliv na chod klubu, i na to kde se momentálně nacházíme v tabulce. Teď klub soustředí všechny síly na udržení se v lize. Myslím si, že od nové sezony, budou mít zase vyšší ambice.

Slyšíte na to při jednání o nové smlouvě, která vám končí v létě?

Zájem Jagiellonia má. Skládá tým na novou sezonu, chtějí, abych byl součástí. Zatím si to nechávám otevřené. Mám už taky nějaké roky a vím, jak to ve fotbale je. Ambice mají, ale může to vypadat jinak, ještě nevíme, jak sezona dopadne. Soustředím se teď na tento ročník, pak uvidíme.

Domů do Olomouce za Martinem Pospíšilem ještě ne? Trenér Václav Jílek by vás bral.

S trenérem Jílkem jsme se spolu už párkrát bavili. Mám tam rodinu, do Olomouce by mě to taky lákalo, ale ještě bych chtěl zažít nové dobrodružství, někam se podívat. Když bych nepokračoval v Jagiellonii, dokázal bych si představit i jiný polský klub, polsky umíme celá rodina, dcera půjde do školy. Anebo bychom si rádi zkusili ještě jinou zemi a pak se teprve vrátit domů.

Už probíhají oťukávání?

Ano, dostal jsem nějaké možnosti, nic oficiálního. Ale v plánech určitých klubů bych mohl být.

Prozradíte aspoň destinace?

Nechtěl bych být konkrétní, ale můžu zmínit, že jedna z nabídek byla i exotičtější z Koreji. Až bude něco oficiálního, můžeme se bavit. Člověk už musí přemýšlet také o tom, kde to bude dobré pro rodinu. Musí to dávat smysl ve všech směrech, aby byli spokojeni všichni, ne jen já.

S jakým výsledkem budete spokojený večer?

Poláci budou hladoví, nepříjemní. Ale hraje se u nás, myslím si, že 2:1 vyhrajeme.