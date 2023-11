Cítí, že nám Euro darovali. Přikryl o pátém roku v Polsku i krachu řecké štace

Po čtyřech letech u běloruských hranic v Bialystoku zkouší záložník Tomáš Přikryl druhé angažmá v polské Ekstraklase. Olomoucký odchovanec a vítěz ligy se Spartou si to plánoval jinak.

Už měl se ženou a dcerou Victorií sbalené kufry k moři na štaci do řeckého Volosu. Leč z podpisu náhle sešlo, a tak může zasvěceně popsat útrapy Poláků před kvalifikačním mačem s Českem.

Polsko - Česko v pátek od 20:45 ONLINE

Je v Polsku nálada fotbalové veřejnosti na bodu mrazu?

Je to zapeklité, ale nálada není úplně špatná. Jak remizovali s Moldavskem, ztratili reálnou šanci, i když naděje je pořád. Byla to facka, kterou nečekali. Přišel nový trenér, vyhráli zápas, byla zase trošku euforie, a pak tohle. Ale už to trošku opadlo. Za bývalého trenéra Santose to nebylo dobré. Nebyla to dobrá volba, už to taky vědí, ale chtěli nějakou změnu, delší dobu jsou tady k nároďáku kritičtí. Cítí, že hráči jsou v dobrých klubech, nominace vypadá dobře, jenže na hřišti to není ono. Chtějí si získat fanoušky. Zápas s Českem neodehrají jen tak, že už nemají šanci. Poláci jsou hrdí, fotbal je tady sport číslo jedna, a ještě hrají na národním stadionu ve Varšavě. Budou se chtít ukázat.