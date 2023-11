Chorého snový debut v národním týmu: Velké zápasy miluju, vyžívám se v nich

Po utkání jako první gratulantka přispěchala jeho žena se sladkým polibkem. V osmadvaceti letech se útočník Plzně dočkal krásného příběhu. A ještě v Olomouci, na stadionu, kde začal hrát ligu.

Když nastoupil na trávník, pokřižoval se a šel odevzdat, co v něm je. Dvoumetrový hroťák v rozhodujícím zápase proti Moldavsku (3:0) trenéru Šilhavému důvěru splatil vrchovatě.

Vedle trefy už ve 14. minutě tip ťop šajtlí narýsoval kolmici na rozpumpovaného Douděru, který otevřel skóre. A v 55. minutě se na rodákovi z Citova vyfauloval Baboglo, to se mač lámal na domácí stranu.

Převládá radost, nebo smutek z konce trenéra Šilhavého?

Smíšené pocity… Těžko se mi to hodnotí, byl jsem tady poprvé a chtěl jsem na hřišti jako vždy nechat všechno, odvděčit se trenérovi. Skončil a já to budu muset dokazovat někomu jinému.

Andrův stadion svědčí olomouckým odchovancům, před rokem dal Mojmír Chytil hattrick Faerským ostrovům, teď jste zářil nejvíc vy.

Už na tréninku mi Mojma říkal, že sedím na místě, kde seděl Zio Stronati a také dával gól. Trošku jsem se tím uklidnil, to jsem odlehčil. Je to moc hezké, vrátit se domů a rozhodnout takový zápas. Takhle jsem si to představoval.

Gól, asistence, červená karta po faulu na vás. Zápas snů?

Zápas snů asi ne, ale byl to jeden z nejdůležitějších, co jsem v kariéře hrál, přirovnal bych to k Lize mistrů. Velké zápasy miluju, vyžívám se v nich, jsem rád, že jsem to mohl potvrdit gólem, asistencí a že jsme zápas zvládli, to bylo nejdůležitější.

Jaké to bylo, když Andrův stadion vyvolával vaše jméno?

Vzhledem k tomu, že mě mají po celé republice tak strašně moc rádi, i tady v Olomouci, když jsem tady naposledy dal dva góly... Říkal jsem si, že to není moc dobrá situace, ale otočilo se to a jsem moc rád, proto ten fotbal hrajete. Aby fanoušci volali vaše jméno. Jsem šťastný.

Budete platit tučné zápisné?

Zeptám se Brábi v Belmondu… Ne, to odlehčuju. Nevím, jak je zápisné, ale s radostí ho zaplatím.

V Polsku jste prostor nedostal. Byl takový plán, že se vydáte až na Moldavsko?

To nevím. Trenéři mě na to chystali po příjezdu do Olomouce. Máme tady ještě Mojmu Chytila, Tomáše Čvančaru, Adama Hložka. Důležité bylo, abychom táhli za jeden provaz, to se povedlo.

Věříte, že postupem na Euro obrátíte atmosféru kolem reprezentačního týmu?

Je to možné, ale hodně lidí žije spíš neúspěchem, než úspěchem. Tady v Česku se strašně rychle zapomíná na ty dobré věci. Je to škoda, protože tým i realizák je kvalitní a splnili cíl, což je Evropa.

I pro vás velká motivace, což?

Bude důležité, abych si udržel výkonnost, jakou mám v klubu. A důležité také bude, aby drželo zdraví. Uvidíme, co tady bude za trenéra, jestli budu moct pomoct týmu a budu užitečný.

Na stadionu jste měl celý Citov. Dojal jste nejvíc tátu, bývalého fotbalistu, co kopal i ligu?

Těžko říct. Ale je to tak, byli tady všichni Hujerovi. Možná tátu. Po zápase jsem se bavil se ženou a říkala, že když jsem dal gól, ani nevěděla, co má dělat. Jen si šeptala pod nosem: Jo jo! Moc neslavila, asi jí to také ještě nedochází a mně vlastně taky ne. Postupem času.