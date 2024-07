Zaujali vás? Ne? Tak to byli Češi. Vznikl žebříček Eura, Haškův tým poslední

Není to hezká vizitka. Spíš další důkaz o hrubě nepovedeném Euru, z kterého se český fotbal už týden sbírá. Co do úspěšnosti byla reprezentace na turnaji společně s Albánií třetí nejhorší. Zahraniční experti ji ale hodnotí ještě přísněji.