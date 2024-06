ONLINE: Švýcarsko – Německo, domácí tým hájí první místo v tabulce

Zápas o první místo ve skupině s jasným favoritem.

Němci si nemohli přát lepší start do Eura, Skoty v úvodním mači celého turnaje vypráskali 5:1, pak si poradili i s Maďary. Do závěrečného souboje ve skupině A můžou jít uvolnění, postup do osmifinále už mají jistý.

To Švýcaři o něj stále musí bojovat. K jistému postupu jim v duelu s domácím týmem stačí remíza, v případě výhry se ale stále mohou vyšvihnout na první místo.

Jak zápas dopadne? Sledujte od 21.00 v podrobné online reportáži.