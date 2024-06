Fanoušci Albánie a Chorvatska jim přáli smrt. Srbové hrozí: Na Euru skončíme!

Podle srbské fotbalové asociace totiž oba tábory příznivců během druhého poločasu středečního utkání (2:2) skandovaly „Zabij, zabij, zabij Srba.“

O výzvě a pohrůžce vůči UEFA informovaly přední servery jako The Athletic, The New York Times či The Telegraph.

„To, co se stalo, je skandální. Budeme žádat UEFA o patřičné sankce, i kdyby to mělo znamenat nepokračování v soutěži,“ prohlásil v rozhovoru pro srbskou státní televizi generální sekretář svazu Jovan Surbatovič.

„Jsme si jistí, že potrestání budou, protože UEFA už dříve reagovala na naši výzvu, aby ze šampionátu vyloužila takzvaného albánského novináře.“

Oním žurnalistou myslí televizního reportéra z Kosova, který během srbského zápasu s Angličany provokoval Srby znakem dvouhlavého orla.

Gesto, jež se provádí zkřížením dlaní, symbolizuje vlajku Velké Albánie a jen přispívá k historickému napětí, jež mezi oběma národy, respektive srbskými nacionalisty a etnickými Albánci, panuje už od rozpadu Jugoslávie z 90. let. Novináři za nevhodné chování odebrali akreditaci. Etničtí Albánci tvoří převážnou většinu obyvatel Kosova.

„Budeme požadovat, aby UEFA potrestala obě federace,“ vrátil se Surbatovič ke střetnutí Albánie s Chorvatskem. „Pokud je UEFA nepotrestá, budeme přemýšlet, jak postupovat dál.“

Srbové vedle Surbatovičova prohlášení také poslali formální dopis na UEFA.

Pokud by dostáli jeho slovům, pravděpodobně by to ovlivnilo jejich závěrečný skupinový zápas proti Dánům. Ti by podle pravidel kontumačně zvítězili 3:0 a jejich bojkotující protivník by nejspíš obdržel vysokou pokutu.

Jak jsme už naznačili, nevraživost uvedených národů, respektive Chorvatů a Albánců vůči Srbům, má kořeny v rozpadu Jugoslávie.

Když se Chorvaté a Srbové utkali v roce 2013 vůbec poprvé mezi sebou, stadion hlídalo 1 500 policistů, přestože na něj nebyli vpuštěni fanoušci hostů.

Jakmile se Srbsko poprvé jako samostatná země utkalo s Albánií, tehdejší duel kvalifikace na Euro 2016 se zvrhl v chaos na hřišti i v hledišti.

Zápas už předem provázala přísná bezpečnostní opatření vzhledem k napětí mezi oběma zeměmi kvůli Kosovu. Bývalá srbská provincie, jejíž obyvatelstvo tvoří převážně kosovští Albánci, vyhlásila v roce 2008 nezávislost. Srbsko ovšem tento krok nikdy neuznalo.

Při duelu dokonce došlo k zatčení bratra albánského premiéra, který spunktoval následující provokaci.

Během utkání se nad trávník snesl dron vlajkou Velké Albánie (ta obsahuje části Černé Hory, Srbska, Řecka a celé Kosovo). Poté, co jeden ze srbských hráčů zástavu strhl, vypukla mezi fotbalisty potyčka. Na hřiště musela nastoupit zásahová policejní jednotka, protože z hlediště vběhla i zhruba dvacítka fanoušků. Duel se nedohrál a UEFA jej kontumovala ve prospěch Srbska.

Vrátíme-li se na právě probíhající turnaj, Srbové nejsou zcela bezproblémoví. Za chování fanoušků v zápase s Anglií (0:1) obdrželi od UEFA pokutu přes 350 tisíc korun za transparent, na němž stálo „Kosovo = Srbija“. Před samotným utkáním policie zatkla sedm příznivců za potyčku s těmi anglickými.

Druhý zápas na turnaji hrají Srbové se Slovinskem.