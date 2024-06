Trable kvůli Yamalovi? Španělsku hrozí pokuta, na vině jsou zákony o mládeži

Na možný problém upozornil během víkendu německý deník Bild. V zemi totiž platí zákon na ochranu mladistvých, který všem neplnoletým zakazuje pracovat po osmé hodině. Pokud si říkáte, že to Yamala nemusí zajímat, jelikož není německým občanem, tak vězte, že zákon platí i pro cizince.

Konkrétně pro sportovce má ovšem mírnou úpravu. Vzhledem k častým večerním zápasům jim prodlužuje „večerku“ až do jedenácté hodiny.

Nejspíš vás hned napadne, že barcelonský klenot může být v klidu, jelikož utkání na Euru mají výkop nejpozději v devět hodin.

Tady ovšem nastává hlavní problém.

Prací se v tomto případě rozumí i veškerá pozápasová činnost včetně mediálních výstupů, či dokonce sprchování. Barcelonský křídelník, kterému teprve v polovině července bude sedmnáct let, by tak musel pravidelně střídat do šedesáté minuty, aby vše stihl a zákon neporušil.

Zatím ale ani v jednom ze dvou odehraných utkání nestřídal před 70. minutou. Jaký postih tedy španělskému výběru hrozí?

Podle právního experta Stephana Gräfa, který situaci rozebral pro televizi ZDF, se nemusí obávat sportovních sankcí jako třeba vyřazení z turnaje. Úřady by ale mohly vymáhat pokutu až ve výši 30 tisíc eur (zhruba čtvrt milionu korun).

Gräf ale zároveň dodává, že se jedná o čistě hypotetickou situaci a v praxi zatím nikdo za podobný přečin potrestán nebyl. Dá se tedy předpokládat, že tomu tak bude i v tomto případě.

Yamal se hned v prvním utkání na turnaji stal nejmladším hráčem v historii Eura. Pokud se gólově prosadí, bude i historicky nejmladším střelcem. Zatím zapsal pouze asistenci u úvodní výhry 3:0 nad Chorvatskem. A když zrovna na trávníku nemotá hlavy obráncům, plní si na dálku školní povinnosti.

Španělé, kteří mají jistý postup, nastoupí na závěr skupinové fáze v pondělí proti Albánii shodou okolností v devět hodin večer. Kolik minut stráví na hřišti Yamal?