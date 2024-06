Souček: Koleno nebylo ideální, ale dali mě dohromady. Teď už se cítím dobře

„Abych řekl pravdu, když jsem na sraz přijel, nebylo to ideální,“ přiznal Souček. „Ale chci poděkovat všem, jak se o mě postarali: fyzioterapeuti, maséři, zvlášť Martin Janoušek. Jdu do tréninku, cítím se dobře, věřím, že to tak bude i v úterý.“

Na čem jste v posledních dnech nejvíc pracovali?

Měli jsme jen pět dní, takže jsme se soustředili hlavně na sebe. Jak presovat, jak tvořit, jak hrát s balonem u nohy. Další zápasy budeme řešit až potom. Teď bylo všechno hodně o taktice, soudržnosti, jak hrát proti Portugalsku v obranné i útočné fázi.

Kapitán reprezentace Tomáš Souček věří, že bude na první zápas s Portugalskem připravený. Ale taky přiznal, že když do Německa s týmem přicestoval, nebyl úplně OK 🇨🇿



Před dvěma lety jste před vzájemným zápasem Portugalce vychvaloval jako jeden z nejlepších týmů světa. Změnilo se něco od té doby?

Vůbec. Portugalsko není jen favorit skupiny, ale celého turnaje, ukazují kvalitu spoustu let. Ronaldo je portugalská hvězda 20 let, láme rekordy, ale taky Bruno Fernandes, Bernardo Silva nebo Leao, mají všichni obrovskou kvalitu, navíc jsou silní i vzadu. Nehrozí, že bychom je podcenili. (úsměv) Ale chceme se soustředit hlavně na sebe.

Jak můžete Ronalda zastavit?

Všichni víme, jakou má kvalitu. Nesmí dostat prostor, zvlášť ve vápně. Nemůžeme mu nechat centimetr místa, musíme ho dostupovat. To ale platí i pro další Portugalce.

Myslíte i na vítězství?

Věříme, že šance existuje. Ve fotbale může vyhrát klidně i nejhorší proti nejlepšímu. Věříme si.

Pomůže vám, že některé Portugalce dobře znáte z anglické ligy?

Doufám. Věřím, že tyhle zkušenosti můžu předat, vím, jaké je to hrát proti nejlepším hráčům světa. Ale sledují je všichni, kluci se dívají na Premier League v televizi a tu kvalitu vidí. Navíc dostáváme od trenérů taky individuální sestřihy hráčů, kteří jdou proti nám. Ale zkušenosti a klid se hodí. Snad se mi podaří obojí přenést na hřiště.

Byl vám rok, když Češi Portugalce senzačně vyřadili na Euru 96. Vnímáte, že se tenhle zápas i teď znovu připomíná?

S Karlem Poborským, jehož gól je tehdy vyřadil, jsem se viděl asi před minutou. Věřím, že nám přinese stejné štěstí i teď. Jeho lob je něco jako Panenkova penalta, kterou si taky připomínáme po generace. Bylo by krásné, kdyby se něco takového stalo i zítra.

K tomu budete potřebovat střelce. V jaké pohodě je Patrik Schick, hlavní česká zbraň?

Patrik je střelec, ve vápně mu hodně věříme. Snad si formu z Leverkusenu přenese do nároďáku. U útočníka je to vždycky o gólech a Patrik je umí dávat. Bylo by skvělé, kdyby si připomněl minulé Euro, kdy jich nastřílel pět.

Jak jste spokojení se zázemím v Lipsku?

Moc. Po příjezdu jsme šli od vlaku asi tři minuty pěšky do hotelu, kde nás krásně přivítali. V pondělí jsme byli na procházce, prošli jsme i fanzonu, kde, zítra určitě bude plno Čechů a budou nám fandit. Zatím jsou dojmy výborné, snad budou i po zápase.