Porážka je frustrující, ale pořád jsme ve hře, utěšují se Slováci

„Je to frustrující,“ citoval brankáře Martina Dúbravku server sport.sk.

Po senzačním vítězství nad favorizovanou Belgií (1:0) bylo vidět, jak jsou Slováci v pohodě. Ukrajince přehrávali, slávista Schranz po akci sparťana Haraslína dal brzy gól, svůj druhý na turnaji, a vytvářeli si další šance.

Zdálo se, že se soupeř po minulém debaklu proti Rumunsku (0:3) nezvedne. Ale už závěr poločasu naznačil, že obrat není nereálný. A druhá půle to potvrdila.

„Třicet, pětatřicet minut jsme měli hru pod kontrolou. Kdybychom dali druhý gól... Druhý poločas už to bylo jinak. Soupeř nás zatlačil, šel si za tím. Vyrovnání jim ještě dodalo sílu a pro nás bylo náročné se chytit,“ poznamenal Dúbravka.

„První poločas byl z naší strany v pořádku, ale to, co jsme předvedli po přestávce, tak takhle hrát nemůžeme. Nesplnili jsme nic, co jsme měli a dovolili soupeři, aby to otočil. Představovali jsme si to jinak,“ litoval kapitán Milan Škriniar v rozhovoru pro server UEFA.com.

„V první půli jsme vydali hodně energie,“ řekl slovenský kouč Francesco Calzona.

Dúbravku krátce po půli překonal Šaparenko, v závěru pak Jaremčuk. Zatímco u prvního gólu je bez viny, při rozhodující trefě zaváhal. Vyběhl, pak se zastavil a i jeho zákrok byl takový nebrankářský.

„Po přestávce to byl úplně jiný zápas, bohužel pro nás. Oni si vytvářeli šance, dali dva góly a my jsme se už prosadit nedokázali. Ale pořád jsme ve hře,“ zdůraznil slovenský gólman.

„Začali jsme dobře, ale postupem času nám zápas utíkal. Soupeři jsme nechávali hodně prostoru pro jejich brejky. Nezvládli jsme to, je to škoda,“ řekl útočník Ivan Schranz.

V posledním utkání základní skupiny hraje Slovensko proti Rumunsku a bod by mu měl na postup do vyřazovací části stačit. Ať už ze druhého, nebo ze třetího místa.

„Jsme ve hře, nic není ztracené,“ podotkl Schranz.

I italský trenér Slováků byl po zápase celkem v klidu. „Těžké utkání. S některými momenty jsem byl spokojený, s jinými už ne. Sami jsme soupeře dostali do pohody, ale celkově nemám mužstvu moc co vytknout. Ukrajinci mají sílu a zaslouží si maximální respekt. Donedávna bylo nepředstavitelné, že bychom mohli soupeřit s těmito špičkovými soupeři. A už jen to, že jsme pořád ve hře o postup do osmifinále, je důležité.“