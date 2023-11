Slovenská radost: Děti na hřišti i politý trenér. Mužstvo roste, řekl po postupu

Nedělní duel s Bosnou a Hercegovinou tak mohou odehrát v naprostém klidu a vychutnat si ho. Podobně jako si slovenští fanoušci užili zápas s Islandem. Na bratislavské Tehelné pole jich přišlo přes dvacet tisíc a někteří po závěrečném hvizdu vběhli na trávník.

„Byl to chaos, ale byly to děti, ty snad nemůžete poslat pryč. Bylo to super, užívaly si to s námi,“ popsal pro Sportnet sparťanský křídelník Lukáš Haraslín, který se na výhře podílel dvěma góly a asistencí.

„Na chvilku jsem se otočil a najednou byly přede mnou samé děti,“ smál se stoper Milan Škriniar.

K velkým oslavám však vůbec dojít nemuselo.

Island začal velmi dobře a po sedmnácti minutách šel do vedení zásluhou Orriho Óskarssona, který se po centru prosadil hlavou.

„Trochu mě to zaskočilo, ale velmi rychle jsem se uklidnil, protože jsme pokračovali v tom, co jsme chtěli hrát. Nezpanikařili jsme a bylo mi jasné, že to výsledkově zvládneme,“ citoval TASR trenéra Calzonu.

A odhadl své svěřence dobře.

Velký obrat načal po půl hodině Juraj Kucka, který si naskočil na Haraslínův roh. Ještě do do poločasu se prosadil z penalty Ondrej Duda, krátce po přestávce se dvakrát trefil Haraslín a bylo hotovo.

Slovenský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Islandu.

„Byl to další důkaz, že tohle mužstvo roste. I když jsme prohrávali, zvládli jsme se do zápasu vrátit. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, ten úvod byl fantastický. Většinou nebývám spokojený až do závěrečného hvizdu,“ chválil Calzona.

„Bylo to náročné utkání, výsledek trochu zkresluje. Zvládli jsme otočit nepříznivý vývoj a máme z toho radost. Fanoušci byli skvělí a teď si to chceme co nejvíc užít,“ dodal brankář Martin Dúbravka.

Snížení Islandu na konečných 4:2 už nic neznamenalo, Slováci žádné komplikace nedopustili a výhru si pohlídali.

„Pro hráče tenhle večer znamená volnost a já s tím nemám žádný problém. Zaslouží si slavit,“ řekl Calzona, kterého svěřenci na tiskové konferenci polili šampaňským. Na postupu má totiž velkou zásluhu.

Italský kouč mužstvo převzal několik měsíců před kvalifikací, ale nezačal dobře. Slováci nejprve prohráli v Lize národů s Ázerbájdžánem 0:1, na úvod skupiny J pak remizovali doma s Lucemburskem 0:0 a Calzona byl terčem kritiky. Navíc je ještě čekala náročná střetnutí, třeba právě s Islandem či favorizovaným Portugalskem.

Slovenští fotbalisté po postupu na mistrovství Evropy při oslavách zvedají trenéra Francesca Calzonu.

„Někteří na nás útočili ještě před kvalifikací, což není správné. Takoví lidé nepřejí slovenskému fotbalu úspěch. Měli by svou zemi podporovat bez ohledu na to, kdo ji trénuje,“ postěžoval si zpětně.

Tah s ním se nakonec ukázal jako správný. Slovensko v následujících osmi duelech šestkrát vyhrálo, nestačilo pouze na Portugalce a kolo před koncem slaví postup na závěrečný turnaj.

„Kdyby nám někdo po prvním utkání řekl, že doma proti Islandu budeme slavit postup, nevěřil bych mu. Ale potvrdili jsme zlepšení pod trenérem Calzonou,“ pochvaloval si střelec Duda.

„Jsem spokojený. Naplňuje mě, když vidím okolo sebe šťastní lidi, ať už hráče nebo fanoušky. Znamená to pro mě víc než moje osobní radost,“ neskrýval nadšení Calzona.

Možná se bude podobně radovat i za několik měsíců v Německu, kde se mistrovství Evropy koná. Slováci určitě budou chtít potvrdit zlepšující se výkony.