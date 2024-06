Třetí gól na Euru, ale co z toho? litoval Schranz. Slováci cítili zklamání i hrdost

„Možná toho budeme litovat do konce života. Možná už nedostaneme další šanci, jako je tato, abychom přepsali historii. Nakonec se s tím nějak vyrovnáme, ale bude to trvat dlouho,“ řekl slávistický útočník.

V uplynulých dvou týdnech předváděl skvělé výkony a táhl svůj tým. Pokaždé čekal přesně tam, kde měl. Tentokrát si pohlídal ofsajd, dostal průnikovou přihrávku od Strelce, pokryl si dobíhajícího Guéhiho, ustál lehký kontakt, neupadl a špičkou ďobnul balon za Pickforda.

Jeho typická akce. Nebyla ale zdaleka jediná, kterou Slováci na začátku soupeře zaskočili.

Jak padl gól Ivana Schranze pohledem dat?

Několikrát se do šestnáctky dostal rychlý Haraslín, jeho oblíbenou střelu po zasekávačce ještě zablokoval Guéhi. Když předával do levého kraje Hanckovi, skákavý balon jen prolétl vedle tyče.

„Vím, že je to jen hra, ale byli jsme velmi blízko něčemu výjimečnému, něčemu, o čem jsme snili,“ sklopil hlavu Hancko. „Udělali jsme všechno, co jsme mohli, Bellinghamův gól byl dýkou do srdce. Už dlouho jsem z fotbalu nebyl tak smutný,“ řekl obránce nizozemského Feyenoordu.

Po vyrovnání anglického záložníka se šlo do prodloužení, v němž slovenští hráči neustáli hned jednu z prvních akcí a z Kaneovi hlavičky už se nevzpamatovali.

ČT sport @sportCT Angličané v šoku! Slovensko jde do vedení. Už třetí gól na Euru vsítil Ivan Schranz! 🇸🇰⚽️



Momenty utkání 👉 https://t.co/6elac7tfTv https://t.co/JgUVvDwsse oblíbit odpovědět

Kapitán Milan Škriniar v rozhovoru pro televizi Markíza litoval, že Slováci hlavně neudržel vedení. „Chybělo možná třicet sekund a mohli jsme se radovat my. Ale takový je sport. Jsem hrdý na chlapce i na trenéra za celé období, co jsme spolu. Vytvořili jsme neuvěřitelnou partu, tím víc mě mrzí, že to končí takhle. Příště se vrátíme ještě silnější,“ věří stoper Paris St. Germain.

„Chtěl bych znovu říct, jak jsem na svůj tým hrdý,“ navázal kouč Francesco Calzona. „V šatně jsem mluvil o tom, že odvedli skvělou práci, byli fantastičtí. Vyrovnali jsme se všem soupeřům, hráli jsme útočný fotbal a měli jsme šance na skórování. Jsem na ně velmi hrdý, všichni jsou zjevně velmi zklamaní, protože jsme byli tak blízko postupu.“

Na turnaji pokaždé předvedli aktivní týmový výkon, hned na úvod porazili Belgii, jednoho z favoritů. Po bodech sahali s Ukrajinou, s Rumunskem si pohlídali postup do osmifinále. A historická nejlepší osmička nebyla daleko.

Lepší výsledky možná ale zhatil i fakt, že ani jednou nevstřelili v utkání víc než jeden gól. Kromě Schranze se prosadil ještě Duda.

„Bylo mi ctí takový tým trénovat. Na hřišti jsou rozdíloví a za to jsem vděčný,“ smekl ještě Calzona.

Ten se teď bude připravovat na další cyklus podzimní Ligy národů, kde Slováky v úrovni C čeká Švédsko, Estonsko a Ázerbájdžán.