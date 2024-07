Jen minuta od zázraku. Slováci málem vyřadili Anglii. To by byla věc!

Možná i trenér Southgate si v nastaveném čase připouštěl, že mu zbývají poslední sekundy ve funkci. Takovou blamáž by jistojistě neustál, zvlášť když během zápasu působil stejně jako jeho hráči: bezradně.

Nažhavení Slováci do zápasu vlétli, jen za první čtyři minuty měli dvě tutové šance, od pětadvacáté minuty vedli po parádní akci, která Angličany ztrapnila: Kucka vyhrál hlavičkový souboj mezi dvěma, útočník Strelec si zpracoval balon, fikaně počkal, posunul napravo Schranzovi a slávistický záložník šajtlí parádně trefil na zadní tyč.

Jak padl gól Ivana Schranze pohledem dat?

Taky vám přesně taková akce během Eura chyběla od českého týmu?

Slováci by klidně mohli dát školení, jak se má hrát proti superhvězdám. Žádné vyčkávání, žádný ostych – hrr na ně od první vteřiny!

O to víc teď bědují, že to neklaplo. Když úchvatné drama skončilo porážkou 1:2 v prodloužení, popadali na trávník a zakrývali dlaněmi obličej, aby nebylo vidět, že se jim do očí derou slzy.

V neděli smutnili i Gruzínci, kteří nečekaně vedli nad Španělskem, aby nakonec prohráli 1:4. Ale Slováci byli zázraku ještě o dost blíž.

S Anglií hráli od rozdělení federace posedmé a bilanci měli mizernou: pět porážek, jedna bezgólová remíza. Tentokrát mohlo být všechno jinak, nebýt osudového momentu v čase 94:34.

Do té doby Angličané neměli ve statistikách jedinou čárku za střelu na branku: trefili tyč, Foden zblízka dotlačil balon do brány z ofsajdu, kapitán Kane zazdil nadějnou šanci nepřesnou hlavičkou. Jinak nic.

Ale vyrovnání? To bude dost možná gól turnaje.

Obránce Walker hodil aut do vápna, mohutný stoper Guéhi přehlavičkoval Hancka a posunul k Bellinghamovi, kterému mozek bleskově nabídl geniální řešení: šikula z Realu Madrid v letu akrobaticky zašmikal nohama a pravačkou přes hlavu poslal balon k tyči.

Vyrovnávací gól Juda Bellinghama a jeho sekvence od autu Kylea Walkera až po akrobatické zakončení.

„Tohle nám může hodně pomoct. Jste pár sekund od cesty domů. Cítíte, že jste zklamali národ. Ale stačí jeden gól a všechno je úžasné,“ jásal Bellingham. „Takový pocit už nechci zažít, ale když to nakonec vyjde, je to boží.“

Asi nepřekvapí, že z téhle rány se Slováci neoklepali. Hned na startu prodloužení je Kane hlavou ztrestal podruhé, a protože ještě před vyrovnáním nahnali na hřiště defenzivní typy, na další šok už neměli sílu ani kvalitu.

Ale i tak bravo!

„Zklamání je obrovské, ale ještě víc cítím hrdost,“ přesvědčoval italský trenér Francesco Calzona. „Skoro jsme vyřadili světový tým. V prodloužení jsme odehráli půl hodiny na jeho polovině. Je mi ctí, že tyhle kluky můžu vést.“

Právě Calzona zaslouží obrovskou poklonu za to, co z velmi průměrného materiálu dokázal vykouzlit. Pozor, to není neúcta vůči slovenským hráčům, ale realita.

Umíte si třeba představit, že by český kouč Ivan Hašek pozval na Euro sedmatřicetiletého obránce z druhé německé ligy, který za celou sezonu nastřádal pět startů a 122 minut? Calzona musel, protože lepšího pravého beka než veterána Pekaríka zkrátka neobjevil.

Tým musel postavit kolem silných obranářů Hancka se Škriniarem, spolehlivého brankáře Dúbravky a dříče Lobotky, jen oni patří na top úroveň. Zbytek? Poctivci, pracanti, rozhodně ne hvězdy.

A stejně Slováci na turnaji bavili mnohem víc než sousedi z Česka. Hned v premiéře senzačně povalili silnou Belgii, pak těsně prohráli s Ukrajinou, postup si zařídili remízou s Rumunskem. V každém zápase vedli, snaživka Schranz nastřádal tři góly, udivovalo, jak po hřišti létal buldok Kucka, další sedmatřicátník.

Kouč Calzona si fanoušky definitivně získal, přitom se musel otřepat z příšerného začátku: v prvním zápase na slovenské lavičce prohrál s Ázerbájdžánem, v dalších čtyřech remizoval – třeba i se slabým Běloruskem a ještě slabším Lucemburskem.

Mnozí se mu posmívali, že ve čtyřiapadesáti jako hlavní trenér začíná a že by se měl raději vrátit k původní profesi prodejce kávy.

Angličan Phil Foden rozehrává přímý kop v utkání se Slovenskem.

V neděli to dlouho vypadalo, že z Calzony bude nový slovenský svatý a kritika smete jeho slavného soupeře. Angličané pod Southgatem dál nudí, kouč včera až do nastaveného času otálel a střídal jen dvakrát, až pak poslal na hřiště opomíjeného střelce Toneyho.

Klika: právě on nakonec posunul balon před vítězným gólem.

„Je mi jasné, jak lidi budou reagovat, i když jsme vyhráli,“ vytušil trenér, do kterého se na ostrovech šije dlouhodobě. „Ale pořád jsme v turnaji. A nikdo nemůže zpochybnit naše odhodlání a charakter.“