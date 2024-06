Brankář Gordon se stal rekordmanem v týmu Skotska, z nominace na Euro ale vypadl

Brankář Craig Gordon se po pátečním návratu do reprezentace nevešel do konečné nominace Skotska na fotbalové mistrovství Evropy. Trenér Steve Clark o jeho vyřazení informoval po remíze v přípravném utkání s Finskem (2:2), do kterého gólman Heart of Midlothian zasáhl jako náhradník a v 41 letech se stal nejstarším hráčem v historii národního týmu.