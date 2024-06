Čas pro Hložka či Schicka, přejí si čtenáři. Vidět chtějí i Hranáče a Krejčího

V generálce na Euro 2024 proti reprezentaci Severní Makedonie by si hlasující v tradiční anketě iDNES.cz přáli vidět opory českého národního týmu. Ať hrají Patrik Schick nebo Tomáš Souček, do brány postavte Jindřicha Staňka a v defenzivě by neměl scházet Ladislav Krejčí, radí čtenáři trenérovi Ivanu Haškovi.