Ať hraje Kuchta či Hložek, přejí si čtenáři. Na Polsko by nasadili i nováčka

Při volbě sestavy by vybírali osvědčená jména v čele s Tomášem Součkem nebo Antonínem Barákem. Do ofenzivy chtějí Adama Hložka či Jana Kuchtu, ze šesti nováčků v reprezentačním kádru by proti Polsku nasadili levého beka Davida Juráska. V jakém složení by Češi měli nastoupit na úvod kvalifikace o Euro 2024 podle čtenářů iDNES.cz?