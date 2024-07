ONLINE: Nizozemsko - Anglie, Southgate opět sází na tři stopery, vrací se Guéhi

Na vítěze čeká Španělsko, jenž v úterý otočilo zápas s Francií a zvítězilo 2:1.

Anglie zatím ani jeden vyřazovací duel nerozhodla už po devadesáti minutách. V osmifinále proti Slovensku ji gólem v závěru spasil Bellingham, v prodloužení zařídil obrat na konečných 2:1 Kane. I ve čtvrtfinále proti Švýcarsku musela dotahovat. Utkání šlo nakonec za stavu 1:1 do penalt, které už Angličané zvládli suverénně.

ONLINE: Nizozemsko – Anglie 21.00, utkání sledujeme minutu po minutě

Jinak ale od skupinové fáze, kde vyhráli jen jednou a vstřelili pouhé dva góly, nepředvádějí optimální výkony. Jak si povedou v semifinále proti zatím nejtěžšímu soupeři? S Nizozemskem mimochodem prohráli tři z posledních čtyř střetnutí.

Trenér Gareth Southgate stejně jako proti Švýcarsku vsadil na rozestavení 3-4-3, jedinou změnou v sestavě je nasazení stopera Guéhiho, jenž si odpykal trest za žluté karty.

Nizozemsko se mezi nejlepší čtyři týmy dostalo poněkud nenápadně. Ve skupině skončilo až třetí poté, co poslední zápas prohrálo s Rakouskem 2:3. Pak ale s přehledem vyřadilo Rumunsko (3:0) a zvládlo otočit duel s horkokrevnými Turky (2:1).

Nizozemci se dosud dostali do finále Eura jen jednou, rovnou ho ale vyhráli. Bylo to v roce 1988, shodou okolností také v Německu. Teď jsou blízku druhé účasti. Táhne je třeba Gakpo, jenž patří se třemi góly a jednou asistencí k nejproduktivnějším hráčům šampionátu. V útoku vedle něj tentokrát kromě Depaye nastoupí také Malen, což je jediná změna oproti předchozímu utkání.

„Anglie má výborné hráče, ale to my také. Hrajeme v Dortmundu na jednom z nejkrásnějších stadionů, navíc je to blízko Nizozemska, to bude taky hrát roli,“ upozornil trenér Ronald Koeman na nizozemské fanoušky, kteří před každým utkáním zaplní ulice.

Budou spolu s hráči slavit postup?