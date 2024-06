Romelu, máš příliš dlouhé prsty. Když technologie dělá z fotbalu forenzní vědu

Legendárního nizozemského útočníka Van Bastena jistě nemusíme podezřívat z příliš velké náklonnosti k belgickému hromotlukovi. Ale nejen on Lukaka po sobotním utkání proti Rumunsku (2:0) lituje.

„Jako útočník takový ofsajd prostě neberu. Jak asi tímhle mohl získat výhodu. Vždyť se bavíme o milimetrech,“ rozčílil se v televizní debatě ITV někdejší anglický reprezentant Ian Wright.

Když v 64. minutě sobotního zápasu dal Kevin de Bruyne vymyslel krásnou kolmici a Lukaku předvedl parádní náběh, sprint i zakončení, zdálo se, že smolné okamžiky jedenatřicetiletého hráče na Euru končí. Neskončily. Poloautomatická ofsajdová technologie přece jen porušení pravidel odhalila.

„Jo, měl v ofsajdu palec,“ ironicky pravil Van Basten, který během Eura pracuje jako analytik pro nizozemskou veřejnoprávní televizi NOS.

„Vždyť to nedává smysl. Výhodu byste jako útočník získal, pokud byste byl za obráncem aspoň půl metru, ale ne o milimetry. Když míč musí být celým objemem za čárou, aby platil gól, tak by i útočník měl být za obráncem. Ale on je na jeho úrovni a stejně porušuje pravidla... To je samozřejmě směšné.“

Belgický útočník Romelu Lukaku proti Rumunsku skóroval, ale gól mu opět nebyl uznán. Už potřetí na Euru. Podívejte se na důvod.

Ange Postecoglou, trenér Tottenhamu, v debatě ITV, pronesl. „Je to frustrující, z fotbalu jsme udělali forenzní vědu. Nechci technologii zpochybňovat, ale ukážou nám jen závěr akce. Ale neviděli jsme moment přihrávky. Když je v takové rychlosti hráč o milimetry v ofsajdu...“

Pro Belgii se milimetry mohly stát osudovou záležitostí. V té době vedla jen o gól a Rumuni byli nebezpeční. Pokud by vyrovnali a Belgie nevyhrála, její šance na postup do osmifinále by se výrazně snížily. V prvním zápase totiž senzačně podlehli Slovensku (0:1). I proto, že Lukakovi neuznali dva góly. A v obou měla „prsty“ opět moderní technologie.

Nejdřív při dorážce na malém vápně byl opět v titěrném ofsajdu. Podruhé revoluční technologie podobná EKG zachytila vibrace v míči, když se při zpracování spoluhráč Openda, který Lukakovi přihrával, letmo dotkl míče rukou. Stejná technologie zastavila i českou radost proti Gruzii, když Adama Hložka míč polechtal na ruce.

Jenže moment ze zápasu Belgie budí pochybnosti. Podle pravidel gól neplatí, když se míče jakkoli dotkne rukou skórující hráč, což byl případ Hložka. Ale Openda asistoval, navíc při kontaktu míče s rukou nezískal výhodu, míč by zkrotil i tak. Toto pravidlo loni prošlo změnou. Byla to tedy chyba u videoasistentů? Komise rozhodčích UEFA však sporné momenty vůbec nekomentuje. Zdůvodňuje to tím, že rozhodčí chrání...

Lukaku má v reprezentaci ohromující čísla, před šampionátem dal ve 115 startech 85 branek. Na Euru mohl mít víc než tři, které mu sudí neuznali. Dostal se totiž do mnoha šancí, které však nebyl schopen využít.

Proti Slovensku měl dvě tutovky jen v úvodních pěti minutách. Kdyby je dal, Belgie by se nyní o postup nestrachovala. Proti Rumunsku sice po sedmdesáti vteřinách přiťukl míč Tielemansovi, který překonal Nitu. Ale další souboje s bývalým sparťanem Lukaku už prohrával.

Vysvětlující komentář pro fanoušky na stadionu při zápase Belgie - Rumunsko, kdy nebyl uznán gól útočníkovi Lukaku kvůli ofsajdu.

„Směje se, užívá si každý trénink, ale od začátku turnaje nedává rozhovory. Nelze ho přimět k tomu, aby promluvil s médii. Zástupy novinářů na něj čekají každý den,“ píše v komentáři belgický deník Nieuwsblad.

Naposled na vrcholném turnaji Lukaku skóroval 21. června 2021 ve čtvrtfinále Eura proti Itálii. O rok později na mistrovství světa v Kataru nic. Právě hlavně jeho selhání v koncovce proti Chorvatsku bylo příčinou, že Belgie nepostoupila ze skupiny. Teď má před sebou ještě poslední zápas proti Ukrajině.

Belgický útočník Romelu Lukaku a jeho reakce poté, co mu proti Rumunsku nebyl uznán gól. Už třetí na Euru.

„Je třeba říct, že Lukaku je spolu s českým obráncem Robinem Hranáčem smolařem Eura. Škoda, že mu gól nebyl uznán, protože i tak odehrál výborný zápas,“ napsal v komentáři belgický novinář Peter Vandenbempt

„Celá země a určitě i spoluhráči ví, jak Lukaku touží dát gól. Když ho konečně dal, tak ho objali všichni, i náhradníci. Tlak byl pryč, tedy až do zásahu VAR. Romelu Lukaku má velikost boty 48 a nejmodernější technologie ukázaly, že v ofsajdu měl palec. Bylo to správné rozhodnutí, ale jak děsivé,“ napsal Nieuwsblad.

„Romela byste neměli litovat. Proč taky? Není frustrovaný,“ zdůraznil kapitán Kevin de Bruyne.

„Kolik milimetrů byl Rom v ofsajdu? Bohužel, má dlouhé prsty,“ reagoval obránce Jan Vertonghen.

„Romelu už v hlavě neměl ty předchozí dva momenty, kdy mu neznali góly proti Slovensku. Potřebuje i trochu štěstí. Hraje dobře a bude v tom pokračovat. Honit za se góly, to má v krvi,“ prohlásil brankář Koen Casteels.