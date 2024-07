Už jsem poloviční Němec. Týce o životě v Bavorsku, trenéřině i dceři sportovkyni

Proto vás nepřekvapí, že se u Týců doma prolínají dva jazyky. „My s manželkou mluvíme česky, dcery nám odpovídají v němčině. Ale když k nám přijede návštěva z Čech, chci, aby mluvily po našem,“ líčí Roman Týce, jehož starší dcera Kateřina je německou reprezentantkou ve squashi.

Zhruba dvakrát do roka jezdí někdejší výtečný záložník za rodiči do vísky Černiv na Ústecku, kde jeho otec šéfuje tamnímu fotbalového klubu. Malý Roman měl hřiště za barákem, stačilo jen otevřít vrátka... A byl tam, kde to měl nejradši.

Jenže když s fotbalem začínal, v obci žákovské družstvo neměli. Tak hrával za sousední Chotěšov a později za Lovosice. A jak! Ve třinácti odešel do Sparty, v osmnácti nastoupil poprvé za áčko, načež zamířil do Liberce, odkud ho v roce 1998 vykoupil Mnichov 1860.

V bavorské metropoli žije dodnes, v pátek večer bude fandit Německu ve čtvrtfinále se Španělskem. „Zápas jako hrom, těším se. Ale jinak Euro moc neprožívám. Zažil jsem ho na vlastní kůži, to nic nepřekoná.“