Za komančů konec světa. Tady táta Hranáč sekýroval výjimečného stopera

Ale řekli byste do něj, že ještě loni málem sestoupil s Pardubicemi do druhé ligy?

„Měl jsem slzy v očích, když dostal nominaci na Euro,“ poví elektrikář Vladimír Trumpeš, jeden z jeho prvních trenérů.

„Já to věděl. Od chvíle, co mladej kopnul do míče, jsem to věděl,“ řekne táta Bohumír. Ti dva spolu kdysi trénovali žáčky ve Kdyni, kde stoper české reprezentace začínal.