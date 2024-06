Sympaťák, kterého má každý rád. I Mourinho? Martínez si Portugalce získal

Už je to rok a půl, co se před nenápadným španělským koučem otevřela vcelku nečekaná šance.

Portugalsko – Česko V úterý od 21:00 ONLINE

Jen pár týdnů po fiasku na mistrovství světa, kde se sebevědomou Belgií končil s jediným gólem i vítězstvím už v základní skupině, převzal další reprezentační výběr plný hvězd. A v úterý večer s ním v Lipsku zahájí pouť evropským šampionátem proti Česku.

„Po suverénní kvalifikaci jsou v Portugalsku všichni zvědaví. Cestou na Euro tým neztratil ani bod, dal šestatřicet gólů a dostal jen dva od Slováků. Fanouškům se hodně líbí ofenzivní fotbal, který Martínez hráčům vštípil. Upřímně, z nominací a přístupu předchozího trenéra Fernanda Santose už byli Portugalci poněkud unavení. A to i přesto, že je to jediný kouč, který s reprezentací dokázal vyhrát mistrovství Evropy,“ přibližuje novinář Pedro Pinto z Jornal Record.

Někdo by přitom mohl čekat, že budou v Portugalsku nad španělskou „náplavou“ ohrnovat nos.

Vždyť Martínez je prvním reprezentačním trenérem v historii, pro kterého portugalština není mateřský jazyk. A k tomu už zmiňovaná belgická zkušenost, o níž létají éterem rozporuplné zprávy. Tým se sice na čas dostal na první místo světového žebříčku FIFA a před šesti lety bral dokonce bronzové medaile na světovém šampionátu v Rusku. „Ale je pravda, že všeobecná očekávání byla vyšší,“ přikývne belgický sportovní publicista Christian Vandenabeele z týdeníku Sport/Voetbalmagazine.

„Nejen proto, že generace hráčů, kterou trénoval, byla v Belgii označována za zlatou. V poslední době mu lidi vyčítali různé věci: že přehlížel zhoršující se výkony, že nebyl dostatečně takticky pružný nebo že pořád dokola lpěl na stejných jménech. Ovšem pozor: lidsky byl vždycky považovaný za naprostého profíka, velkého gentlemana, prostě respektovaného chlapa.“

Což je věc, na které se shodnou snad úplně všichni.

Martínez má vůbec zajímavý příběh.

Mezi světové trenérské celebrity byste drobného chlapíka původem z katalánského Balagueru na první dobrou zřejmě nezařadili. Narodil se v pátek třináctého, je mu padesát a nikdy nepatřil k osobnostem, které by na sebe rády strhávaly pozornost. Jeho výroky nezvoní tak jako výroky jiných. Mluví rozvážně, zasvěceně a není náhoda, že vedle fotbalové kariéry zvládl vystudovat fyzioterapii a obchodní management na univerzitě. Všude, kde byl, si vždycky cenili jeho lidského a především férového přístupu.

„Dokonce i Lukaku, s kterým se dřív v Evertonu úplně neshodli, si k němu našel cestu. S velkým respektem o něm vždycky mluvil Hazard a vlastně i De Bruyne, o kterém se přitom všeobecně ví, že je trochu složitější povaha a svéráz...,“ tvrdí Vandenabeele.

Teď si ho pro změnu pochvaluje zase Cristiano Ronaldo, který trenéra během pondělního předzápasovém tréninku v Lipsku při rozcvičce zapojil i do krátkého přihrávkového cvičení.

„Hned, jak ho jmenovali trenérem, letěl Roberto do Saúdské Arábie, aby promluvil právě s Cristianem,“ přibližuje Pinto. „Mnozí to lehce nadneseně vnímali jako cestu pro požehnání, ale on následně navštívil i všechny ostatní hráče, kteří předtím hráli na šampionátu v Kataru. Sympatické gesto.“

Portugalsko skončilo na mistrovství světa ve čtvrtfinále s Marokem, senzací turnaje. Od té doby ale pod novým koučem válí: 15 zápasů, 13 výher, skóre 49:10. Selanka.

„Snad jen fanoušci Sportingu jsou z nového kouče reprezentace v posledních týdnech lehce rozmrzelí: vyhráli titul, ale na Euru mají jediného hráče, mladého obránce Inácia,“ přibližuje novinář Pinto.

Martínez prožil nezvyklou trenérskou cestu.

Začínal už v třiatřiceti letech na ostrovech v tehdy třetiligovém Swansea, kde předtím ukončil aktivní kariéru jako defenzivní střední záložník. Přes Wigan, s kterým v květnu 2013 šokoval vítězstvím ve finále FA Cupu nad Manchesterem City, ale o tři dny později s týmem sestoupil z Premier League, se posunul až do Evertonu, kde mimochodem vedl i jistého Jindřicha Staňka, brankářský talent z Česka.

V Goodison Parku sice stvořil silné a ofenzivně laděné mužstvo, které dovedl na páté místo tabulky. Nastavenou laťku ale v dalším roce neudržel a skončil - hlavně proto, že tým inkasoval mraky gólů.

Dál už ten příběh znáte, protože následuje kapitola s názvem Belgie, kde Martínezovi sekundoval slavný asistent Thierry Henry. Společně například rozhodli o tom, že úředním jazykem uvnitř týmu bude angličtina, což mělo zamezit skupinkování hráčů na ty, kteří mluví vlámsky a kteří francouzsky. K portugalskému týmu si zase coby pomocníka vybral bývalého vynikajícího stopera Ricarda Carvalha nebo gólmana Ricarda, penaltového fantoma bez rukavic.

Vrátí se společně z Německa s medailí?

I José Mourinho, který byl po odchodu Santose pro mnohé hlavním kandidátem, nedávno o Martínezovi prohlásil: „Svou práci dělá fakt dobře a já mu držím palce.“

Ale taky by to nebyl on, kdyby si odpustil rýpanec: „Slyšel jsem z úst prezidenta svazu, že Martínez byl první volbou, což je samozřejmě nesmysl. Tou volbou jsem byl já, ale nedohodli jsme se.“

Ostatně i v nové smlouvě s tureckým Fenerbahce má mít Mourinho klauzuli, podle které může kdykoli odejít právě k portugalské reprezentaci. Ta však změnu šéfa zatím nechystá. A pokud Martínez v Německu naváže na stoprocentní výsledky z kvalifikace, tak tím spíš ne.