Čtenáři radí fotbalistům: čtyři obránci, gólman Kovář a také Kušej s Provodem

O nové jedničce mají jasno. Do obrany by volili stabilnější rozestavení a v útoku by rádi viděli nováčka Kušeje. Tak radí čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě kouči fotbalové reprezentace Jaroslavu Šilhavému pro páteční kvalifikační střetnutí v Polsku.