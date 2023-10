Ať hrají Čvančara, Lingr a čtyři obránci, radí čtenáři. Věří Součkovi i Pavlenkovi

Pro českou reprezentaci je duel s Albánií klíčový a může napovědět o možných postupujících z kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy 2024 v Německu.

Před měsícem v Praze se národní mužstvo s Albánií rozešlo po remíze 1:1. Ve čtvrtek je na programu odveta v Tiraně. Divoký zápas v bouřlivém prostředí, jak slibují místní.

Šilhavý chce vybrat silné a odolné typy. Zkušené hráče, které atmosféra ani případné provokace ze strany soupeře nerozhodí.

Čtenáři se v anketě shodli, že by v Tiraně rádi viděli čtyřčlennou obrannou řadu. A to proto, že nejvíc z nich si zcela jasně vybralo dva stopery a dva krajní obránce, o post třetího do středu se pak až daleko za nimi v těsném souboji utkali Martin Vitík a Jakub Brabec, jenž měl o tři hlasy více.

A tak nejdříve uvažujme o čtenářském rozestavení 4-3-3.

Čtenářská sestava proti Albánii ve verzi 4-3-3 Pavlenka - Coufal, Holeš, Krejčí (Brabec), Jurásek - Souček, Lingr, M. Sadílek (Krejčí) - Černý, Čvančara, Hložek.

Vítězem ankety se s 966 hlasy stal pravý obránce Vladimír Coufal, v těsném závěsu se pak umístil jeho spoluhráč z West Hamu záložník Tomáš Souček.

Pravý kraj útoku mají čtenáři také jasně vyřešený, tam by chtěli Václava Černého (926 hlasů), jenž naposledy proti Albánii skóroval.

Přes hranici devíti stovek se nakonec přehoupl ještě Ladislav Krejčí, který by mohl naskočit jak na stoperu, tak v záloze vedle Tomáše Součka. V nedělním duelu v Hradci Králové tam totiž za Spartu naskočil, navíc jde o jeho post, ačkoliv v systému dánského kouče Briana Priskeho působí v obraně.

V těsném závěsu skončili obránci Tomáš Holeš a David Jurásek, kteří by zmíněnou čtveřici doplnili.

Čtenářská sestava proti Albánii ve verzi 3-4-3 Pavlenka - Holeš, Brabec, Krejčí - Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek - Černý, Čvančara, Lingr.

Pokud by reprezentace nastoupila se třemi stopery, mezi Holeše a Krejčího by se vmáčkl ještě Jakub Brabec (349). A to velmi těsně, nad nováčkem Martinem Vitíkem ze Sparty zvítězil jen o tři hlasy.

V bráně si čtenáři přejí Jiřího Pavlenku (705), jenž dostal o téměř pět set hlasů víc než jeho kolega a nováček Matěj Kovář.

Po Černém byl nejčastěji vybíraným útočníkem Tomáš Čvančara z německého Mönchengladbachu, který se vrací po zranění. Figuroval by tak na hrotu v obou rozestaveních.

A koho nalevo?

Podle počtu hlasů by tam v systému se čtyřmi obránci nastoupil Adam Hložek (475), který je z útočných variant na čtvrtém místě. Třetí Ondřej Lingr (571) by v tu chvíli zastával pozici ofenzivního záložníka nad Michalem Sadílkem (703) a Součkem. Ti by se vedle sebe pravděpodobně udrželi v obou variantách.

V rozestavení na tři stopery by se Lingr posunul místo Hložka doleva, záloha by zůstala dvoučlenná a dozadu by se dostal už zmíněný Brabec.

Jan Kuchta, jenž na hrotu nastoupil proti Albánii v září, tentokrát v anketě obsadil celkové dvanácté místo (450), slávista Mojmír Chytil pak ztrácí dalších více než sto hlasů.

Nejméně vybíraným fotbalistou byl obránce Patrizio Stronati (31).