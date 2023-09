Máte tým pro kluka? Jak zedník Hysaj zařídil Itálii a stvořil albánskou star

Piccioli se rozesmál: „Dobrý pokus! Víte co, přijďte za čtyři pět let a uvidíme.“ Znal by dnes fotbalový svět jméno syna Elseida, kdyby tehdy táta Hysaj mávl rukou a agentovi se už nikdy neozval?

Kdo ví. Jisté je, že dočtvrteční kvalifikační bitvy o Euro v Edenu proti Česku nepošlou Albánci větší personu, než je Hysaj junior. Vousatý pravý bek s hustým obočím a přísným pohledem kope za národní tým už deset let, často navléká kapitánskou pásku a obdivuje ho celá země.

Česko - Albánie ve čtvrtek od 20:45 ONLINE

„Jeho popularita je nesmírná,“ líčí Stanislav Levý, bývalý trenér albánského týmu Skënderbeu Korča. „Z Empoli to vzal do Neapole a teď už třetím rokem patří Laziu Řím. To jsou destinace, ke kterým všichni Albánci vzhlížejí. Itálie je jejich sen.“

To platilo také pro Hysaje staršího, i když trochu jinak. Do Itálie vyrážel pracovat načerno, často se plavil přes moře na gumovém motorovém člunu. Potřeboval vydělat peníze, živit rodinu a samozřejmě podporovat syna, který odmala snil o kariéře fotbalového profíka.

Nejdřív to moc nadějně nevypadalo, protože skauti z Vllaznie, nejsilnějšího týmu ve Skadaru, ho přehlíželi. Obouchával se v menších klubech, ale otec nikdy nepřestal věřit, že to může dotáhnout daleko. Proto po čtyřech letech opravdu znovu zaťukal na Piccioliho dveře: „Tak co, neměl byste pro toho našeho kluka něco?“

Italský šíbr se zamyslel, zvedl telefon a domluvil nejdřív stáž ve Fiorentině. I tam se Hysaj líbil, ale šéfy akademie odradilo složité papírování: podepsat juniora ze země mimo Evropskou unii není jen tak. Druholigové Empoli se do byrokratického manévrování pustilo s větší chutí a sen obou Hysajů se vyplnil: Hurá, Itálie, cesta ke snům volná!

Je fakt, že potom šlo všechno rychle. Za áčko debutoval urputný obránce v sedmnácti, o rok později už hrál za reprezentaci, v jedenadvaceti si ho vyhlédla Neapol a zasnoubil se s albánskou miss Fiorenzou Lekstakajovou. S národním týmem se slavně probojoval na Euro, později vyhrál italský pohár a předloni přestoupil do Lazia, kde si mnuli ruce: po skončení smlouvy přetáhli jednoho z nejžádanějších obránců světa zadarmo.

Matteo Politano z Neapole (vpravo) v souboji s Elseidem Hysajem z Lazia Řím.

Je vlastně trochu záhada, proč si vybral zrovna Lazio, když dřív kolem něj rejdily i slavnější kluby: Chelsea, Arsenal nebo Manchester United. Hysaj zvolil Řím a brzy možná litoval.

Když při tradičním nováčkovském rituálu zazpíval píseň Ciao Bella, kterou si ve čtyřicátých letech oblíbili italští partyzáni, ultrapravicově zaměření ultras Lazia si na něj počkali před hotelem a vyvěsili transparent s nenávistným vzkazem: My jsme fašisti, ty červe!

Po pár týdnech se vztahy urovnaly, takže teď už Hysaj může dál v klidu vracet tatínkovi všechnu péči: „Vděčím mu za celou kariéru. Chci, aby se už nikdy nemusel dřít.“