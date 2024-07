Ronaldo smutnil v slzách, pak ukázal sílu. Hodně těžké, ale to je fotbal, řekl

Nic ale neukáže jeho mentální sílu víc, než že se za pár minut později postaví k penaltovému puntíku znovu. Při rozhodujícím rozstřelu, na úplně první kop.

A promění.

Zvednutýma rukama se pak omlouval přítomným fanouškům, věděl, že ve správný moment selhal. Ale kiks napravil.

Pořád sice na Euru za normálních okolností gól nedal a nestal se historicky nejstarším střelcem, ale to určitě pohodlně vymění za postup do čtvrtfinále. Nutno podotknout, že v penaltovém rozstřelu nikdo starší neskóroval.

„Hodně těžké, ale takový je fotbal,“ hlesl Ronaldo. „Slovinci byli silní, ale Portugalsko vyhrálo, protože jsme hráli lépe, měli lepší šance a zasloužili si být mezi nejlepšími osmi.“

Děkovat ale může hlavně brankáři Diogo Costovi, který chytil všechny tři soupeřovy pokutové kopy, poslal Portugalsko do čtvrtfinále a zaslouženě získal ocenění pro muže zápasu.

„Byl to můj nejlepší zápas v životě,“ vydechoval nadšený muž v rukavicích. „Prostě jsem chytal tak, jak jsem to cítil. Střelce jsem sice analyzoval, ale pokaždé je to stejně jinak. Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu.“

Obecně to byl na obou stranách povedený gólmanský večer. Hlavně Jan Oblak se nejdřív vyznamenal, když vyrazil prudký Ronaldův přímý kop. Ty portugalská hvězda za zápas vyslala čtyři, neujal se ani jeden. Celkově z šedesáti pokusů na mistrovstvích Evropy zapsal Ronaldo v kariéře jen jediný gól.

V souladu s tím už to tentokrát vypadalo, že se Portugalci prostě neprosadí. Nevedlo se nic, když už střela prošla, na místě byl připravený slovinský fantom Oblak. Poradil si i s dalším Ronaldovým nebezpečným přímým kopem, neustoupil ani při prudké střele z úhlu v devětaosmdesáté minutě.

A pak mu ještě chytil penaltu.

„Byl skvělý. Známe se dlouho a hodně nás trápil,“ uznal Ronaldo.

Největší ovace ale pochopitelně sklidí Costa, který Portugalce podržel už v základní hrací době, v prodloužení mu pak zatrnulo, když chyboval zkušený stoper Pepe a po špatném doteku nechal utéct útočníka Šeška. Ten běžel na brankáře Porta úplně sám, ale v klíčový moment zazmatkoval a přes Costu balon nedostal.

„Když se mi tohle povedlo přečíst, už jsem si říkal, že to zvládnu,“ usmíval se Costa na tiskové konferenci.

Diogo Costa z Portugalska chytá šanci Slovince Benjamina Šeška.

I díky tomu němu mohl Ronaldo odčinit tu chvíli, která ho následně poslala do kolen. Bylo vidět, že to nečekal. Nebyl připravený, že se to může stát. Že by si vůbec připustil, aby selhal. Jenže Oblak ho přečetl.

Podruhé už mířil na druhou stranu, ale bylo vidět, že do poslední chvíle trnul.

„Nakonec jsme ale ukázali nadšení, že nepřestáváme hrát, bavit se, rozdávat radost fanouškům. To je naše všechno, to je náš život,“ dodal Ronaldo.

Na Euru se mu střelecky příliš nedaří. Z jedenadvaceti střel neproměnil žádnou. Metrika očekávaných gólů v jeho případě ukazuje 2,7, tedy aspoň dvakrát se nejlepší střelec národního týmu trefit měl.

Cristiano Ronaldo na Euru po zápase se Slovinskem. Celkem vystřelil už jedenadvacetkrát, ani jednou zatím neskóroval. Proměnil jen penaltu v rozstřelu.

Ve skupině mu to nevyšlo proti Česku, Turecku ani Gruzii.

Zatím ale Portugalcům jeho půst nevadí. A třeba si góly schovává na důležitější okamžiky. Vždyť ve čtvrtfinále je čeká silná Francie, jež na turnaji dosud inkasovala jen jednou.