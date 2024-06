Strhli jsme bílou zeď, chválí média v Portugalsku a oceňují riskantní střídání

„Portugalsko nepředvedlo proti České republice nijak atraktivní výkon, ale nakonec vyhrálo zápas, v němž se střetla síla techniky proti technice síly,“ připomněl deník Diário de Notícias slavnou větu novináře Gabriela Alvese.

Favorit měl od začátku převahu, ale Češi obětavým výkonem dlouho živili naději na bodový zisk, byť jejich fotbalový projev nebyl kdovíjak pohledný. Kromě relativně aktivního nástupu hráli v hlubokém obranném bloku, do nějž se zapojili úplně všichni.

„Hašek vsadil na to, co mu vycházelo v přípravných zápasech. Formace se třemi stopery, před nimi Souček a vepředu ‚útok‘ ve složení Schick a Kuchta,“ rýpnul si s pomocí uvozovek autor do pasivní české hry.

Svěřenci trenéra Roberta Martíneze ale rozhodně nebyli ve stoprocentní herní pohodě, jinak by dost možná zápas zlomili mnohem dříve.

„Portugalci za sebou nemají dobrý zápas, vypadali unaveně, a někdy dokonce nesehraně. Motory zálohy jako Bruno Fernandes či Bernardo Silva působily vyčerpaně, zvlášť druhý jmenovaný se až příliš držel u postranní čáry,“ zhodnotil web Journal de Notícias.

Statistiky utkání Portugalsko - Česko. Střelecké pokusy, přihrávky, držení míče, očekávané góly i rozhodující gól.

Jak čas ubíhal a gól ne a ne přijít, působil hvězdami nabitý výběr čím dál otrávenějším dojmem. A pak se v 62. minutě zpoza vápna trefil Lukáš Provod, z ojedinělé šance a první střely do prostoru mezi třemi tyčemi. Tenhle moment partu okolo Cristiana Ronalda definitivně probral.

„Ačkoliv obdrželi gól z jediné střely na branku, svěřencům trenéra Martíneze se nakonec povedlo strhnout bílou zeď, kterou český trenér Hašek postavil,“ chválili v Portugalsku.

Obě branky padly s notnou dávkou štěstí, ale portugalská média chválí především riskantní tah kouče Martíneze, který v 90. minutě třikrát vystřídal. Kromě Semeda poslal do hry Neta s Conceicaem a právě po jejich spolupráci a nešťastném zákroku smolaře utkání Robina Hranáče padnul vítězný gól.

„Rád bych věděl, co se mu honilo hlavou, proč nevystřídal dříve. Byl to z jeho strany risk, udělal opak toho, co vás učí na všech trenérských školách, a kdyby to nevyšlo, byl by to náboj pro všechny kritiky. Ale to už je teď úplně jedno,“ napsal novinář Arnaldo Martins.

Zatímco Češi smutní, Portugalci slaví úspěšný vstup do turnaje.

„Věřím, že tady budu i 14. července, abych se podíval na finále, a opět si vychutnal náš triumf na evropském šampionátu. Udělali jsme první krok a teď musí následovat další,“ pravil po utkání sebevědomě portugalský premiér Luís Montenegro.

Jak daleko nakonec dokráčí?