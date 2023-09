Pískalo se na Lewandowského i trenéra. Od ledna nic nevybudoval, vyčítají Poláci

Robert Lewandowski se dostal do vyložené šance, ale nechal se dostihnout obránci, o míč přišel a upadl na zem. „Kdyby byl ve formě, proměnil by to i se zavázanýma očima,“ glosovala to polská média. Místo oslav na něj přes padesát tisíc diváků ve Varšavě pískalo.