Světlo na konci tunelu, či blížící se vlak? Katastrofa, píší média o fotbale v Polsku

Polsko, pravidelný účastník světových i evropských šampionátů, je na tom ve skupině E hůř než Česko. A to už je co říct.

„Pokud se z této skupiny nepostoupíme, bude to obrovská ostuda, řekl před necelým rokem po losu kvalifikace šéf polského fotbalu Czeslaw Michniewicz.

Po nedělní remíze s Moldavskem je to takřka jistota.

Aby ji odvrátilo, musí za měsíc ve Varšavě porazit Čechy a ti o tři dny později v Olomouci nesmí zdolat Moldavsko. A to zároveň nesmí ze dvou zápasů s Albánií a v Česku získat víc než tři body.

„Pokud z jedenadvaceti bodů získáme pouze deset, je něco špatně. Těžko pak můžete do Německa jet autobusem s otevřenou střechou,“ poznamenal trenér a televizní expert Robert Podolinski.

„Zklamání je obrovské. Viník? Především Fernando Santos. Pořád to budu říkat. S generací hráčů, kterou máme, nás tenhle trenér vrátil o několik let zpátky. Nic nového nám neukázal. Jeho nástupce Michal Probierz po něm vlastně jen uklízí.“

Poláci mají peníze. Proto si v lednu mohlo dovolit angažovat kouče, který Portugalce v roce 2016 dovedl k titulu na Euru či do čtvrtfinále loňského mistrovství světa.

Mají krásné stadiony i hráče v kvalitních evropských klubech.

Moldavští fotbalisté se radují z gólu proti Polsku.

Jenže ve dvou zápasech s Moldavskem získali jediný bod, prohráli v Albánii i v Česku.

V Polsku připomínají, jaký to je kontrast proti vystoupení reprezentace na loňském mistrovství světa v Kataru, které veřejnost nehodnotila příliš kladně.

„Není přece možné, abychom před deseti měsíci důstojně odehráli zápas s Argentinou ve skupině a po osmifinálové porážce s Francií (1:3) byli s výsledkem velmi nespokojení. A aby fanoušci nešetřili kritikou po remíze s Mexikem, která nám stačila k postupu do vyřazovací fáze. A teď se třásli před 159. týmem žebříčku,“ ptá se komentátor Przeglad Sportowy.

Polská média o českém týmu „I přes slabé výkony Čechů v kvalifikaci si tam nikdo nedokázal představit, že by Faerské ostrovy neporazili. A i když měli obrovskou převahu, podařilo se jim to jen stěží.“

Po zářijovém odvolání Fernanda Santose převzal národní mužstvo Michal Probierz, dosavadní kouč polské jedenadvacítky. Začal sice upracovanou výhrou v minulém týdnu na Faerských ostrovech, ale remíza s Moldavskem mírný optimismus zase zchladila.

„Za špatnou situaci v tabulce nemůže dnešní zápas,“ zdůraznil Probierz. „Věřím, že se nám už podařilo některé prvky ve hře zlepšit. Rozhodně se nevzdávám, pokračujeme v práci. Ať už v přípravě na další zápasy nebo na baráž.“

Jenže polská média si nemyslí, že by se něco změnilo.

„Bojíme se vlastního stínu. Zápas s Moldavskem nebyl o nic lepší než za éry Fernanda Santose,“ kritizují polská média. „Mysleli jsme si, že vidíme světlo na konci tunelu. Ale zatím to vypadá, že jde o blížící se vlak.“

„Nikdo nás nepřesvědčí, že náš soupeř bloudící v hlubinách světového fotbalu není týmem, který bychom neměli pokaždé bez větších problémů porazit.“

Polská radost v kvalifikačním utkání o postup na Euro 2024 proti Moldavsku. Druhý zprava trenér Michal Probierz.

Nejvíc to schytali ofenzivní hráči Piotr Zelinski z Neapole a Arkadiuzs Milik z Juventusu. „Milik je ve strašné formě,“ řekl pro Polsat Sport někdejší reprezentační kapitán a stoper Tomasz Hajto.

„Na začátku to vypadalo, jako bychom se báli. Máme s tím problém delší dobu. Když se podíváte, v jakých klubech hrajeme, na jaké úrovni, v jakých soutěžích, tak není něco v pořádku. Přijede Moldavsko a od začátku hraje tak, že to máme těžké. To přece nejde. Máme přece silný tým, hrajeme doma na krásném stadionu, přijde přes padesát tisíc diváků,“ vypočítával Zielinski, který byl kapitánem místo zraněného Roberta Lewandowského.

„Po losu jsme si mysleli, že v téhle době už budeme na Euru. Že to nebude tak těžké.“

To si mysleli i Češi. A teď je takřka jisté, že minimálně jeden z nich přímý postup nezíská. Stát se to může však i oběma a pak se Češi a Poláci znovu setkají v březnové baráži.