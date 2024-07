David už umí fotbal oželet, říká Rozehnalová. Zášť k Brücknerovi necítí

Na první pohled to vypadá jako idylka. David a Petra Rozehnalovi prožili krásné roky v romantické Paříži, žili i v Itálii nebo Anglii.

Dnes čtyřiačtyřicetiletý David Rozehnal během své kariéry vyhrál double s Lille, italský pohár s Laziem Řím, kopal Ligu mistrů UEFA a s českou reprezentací dokráčel přesně před dvaceti lety k bronzovým medailím na evropském šampionátu. Přesto stačí jeden okamžik, který vám otočí život vzhůru nohama.

Ten u Rozehnalových nastal před více než šesti lety, když lékaři Petře diagnostikovali rakovinu. David tehdy hrál ze belgické Oostende, kam dojížděl z Lille, kde se rodina usadila.

„Z Davidovy strany tam nebyla ani minuta zaváhání, co a jak bude. Hned řekl, že se jde další den do klubu rozloučit a odjíždíme zpátky do Česka,“ vzpomíná dnes máma dvou dětí.