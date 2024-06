Gól pro naši Leontýnku. Paní Provodová o sladké trefě i proměně po zranění

Nebylo snad člověka, který by mu trefu proti Portugalsku nepřál. Pamatujete? Květen 2021. Vyhlížel Euro, ale přišla rána: přetržený zkřížený vaz v koleni, utržený meniskus, operace, desetiměsíční pauza.

„I proto byl ten gól pro mě tolik emotivní,“ říká sympatická Petra, zatímco v kolébce oddychuje teprve šestitýdenní dcerka Leontýnka.

Ukápla slza?

Potoky slz! Možná sehrály roli i hormony po porodu, ale asi bych si poplakala stejně. Když jsem viděla, jak Luky věnoval gól naší Lee... Do třetice to vyšlo.

Proč do třetice?

Když jsem byla na konci těhotenství, Lukáš skóroval proti Baníku, a jak se to dělává, dal si balon pod dres, aby předvedl těhotenské břicho. Jenže gól neplatil. Ofsajd. O dva týdny později, to už byla Lea na světě, dal gól proti Plzni. A opět neplatil kvůli ofsajdu. Až teď to vyšlo.