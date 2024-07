Čech: Našemu fotbalu chybí trenér v zahraničí. Zkušenosti nejsou vše

Slavný brankář zhodnotil také výkony českého národního týmu, který se nedostal ani ze základní skupiny. Dvaačtyřicetiletý gólman vidí nedostatky hlavně v individuální kvalitě a chování hráčů ve finální fázi.

Kdo podle vás vyhraje Euro?

Hodně napoví páteční čtvrtfinálové zápasy Německo – Španělsko a Francie – Portugalsko. Kdo projde dál, tak je favoritem na celkové vítězství. Uvidíme, jak si poradí Anglie. Zatím se jim moc nedaří, ale mohou se zlepšit a musí se s nimi počítat. Nizozemci jsou na dobré straně pavouka, hrají docela dobře a dá se na ně koukat.

Který tým se vám osobně líbí nejvíc?

Německo mě překvapilo. Dva roky se připravovali jen v přátelských zápasech a ne úplně se jim dařilo. Ale hrají velmi dobře, dávají góly. Daří se také Španělsku.

Překvapili vás Slováci, kteří byli kousek od vyřazení Anglie? Navíc se zahraničním koučem Francesco Calzonou.

Ani ne. Po první porážce v kvalifikaci ho také vyhazovali, pak se to celé obrátilo. Viděli jsme to u Briana Priskeho ve Spartě. Když má podporu lidí v klubu, tak zahraniční trenér není problém. Spíš vidím jako větší potíž, že žádný český kouč nepůsobí v cizině. Otevřelo by to spoustu možností pro další trenéry. Díky tomu by i víc hráčů chodilo do zahraničí a všechno by se posouvalo rychleji. Jsou to spojené nádoby. Do Sparty přijde dánský trenér, přivede si hráče. Další dánský kouč vede Brentford v Premier League, také si tam sebou některé vytáhne a máte z toho značnou část nároďáku. Je k zamyšlení, proč to tak není u nás.

Mohou to změnit Jindřich Trpišovský nebo Radoslav Kováč?

Jindřich Trpišovský potvrzuje své kvality, Slavii se daří i v Evropě. Ale bylo by zajímavé ho vidět v zahraničí. To by ho jistě posunulo dál. Do budoucna je to kandidát k národnímu týmu. Radek Kováč se postupně posouvá. Když byl bez práce, objel stáže, byl tehdy i za mnou v Chelsea. Snažil se sledovat, učit a i to je cesta.

Co byste řekl k českým výkonům?

Chyběla nám individuální kvalita ve finální fázi. S Gruzií jsme si vytvořili hodně šancí, ale vyřešili jsme to špatně. V některých herních dovednostech nám chybělo víc hráčů, kteří jsou schopní v rychlosti obejít jeden na jednoho nebo kvalitně zakončit. To udělalo velký rozdíl. Co se týče nasazení, bojovnosti a organizace hry, tak tým hrál na hranici možností. Ale proti Gruzii či Turecku je třeba proměnit šance a hrát kvalitně ve vápně. To nám chybělo.

Není smutné, když tým hrál na hraně, ale stejně byl celkem daleko od postupu?

Třeba Gruzie hrála na hranici možností každý zápas. Přežili šance soupeře a ty svoje zakončili. Někdy to tak je. My momentálně nemáme na to, abychom hráli otevřenou partii s týmy, jako je Portugalsko. Oni mají hráče, kteří nastupují v předních evropských klubech. Kvalitu musíme kompenzovat bojovností a organizací hry. Doplatili jsme na to, že ani Patrick Schick nebyl po zranění v ideální formě a pak ještě znovu vypadl.

Český tým patřil k nejmladším. Mohla se nezkušenost projevit?

Zkušenosti jsou důležité, ale určující jsou dovednosti. Když někomu uteče šestkrát míč do autu, tak to není o zkušenostech. Měli jsme mladý tým, ale hráči v něm už něco měli za sebou.

Líbí se vám Euro z brankářského pohledu?

Je to mistrovství, kde se brankářům daří. Padá celkem málo gólů, ale šance jsou. Ukázal to třeba zápas Portugalsko – Slovinsko, kde gólmani podali vynikající výkony. V penaltách byl Diogo Costa vynikající, Portugalci na to asi hodně sázeli. Tým ale zachránil i v prodloužení.

Baví vás také trénování na vlastní fotbalové škole?

Ano. Vždy jsem rád, když za dětmi mohu přijet. Člověk vidí radost dětí, že si mohou zahrát fotbal a zažily třeba i volejbal. V pátek vše vyvrcholí závěrečným turnajem. Dorazilo 108 dětí, jsme tak na hranici kapacit. V Písku máme výborné zázemí a mě samotného potěší, když se mohu zapojit.

Nechystáte se sám stát naplno trenérem?

Uvidím, jaké budou nabídky na mojí budoucnost ve fotbale. Ale vnitřně jsem se rozhodl, že se naplno vrátím až děti dostudují. To bude za nějaké dva tři roky. Obě hrají fotbal a rád bych je viděl v jejich růstu. Věci se ale mění rychle, může přijít nabídka, kterou nepůjde odmítnout.

Jak by se vám líbil posun blíž k A týmu reprezentace?

Dokázal bych si to představit. Ale musela by nastat konstelace, aby fungování mojí pozice bylo jasně dané a mělo smysl. Když nemáte možnost věci ovlivnit, tak je to ztráta času. Navíc je to taky o penězích. Pokud chcete dělat věci na určité úrovni, tak to něco stojí.

Reprezentace už půl roku nemá manažera. Není to zvláštní?

Je. Funkce manažera je důležitá. Když si práci rozdělí další pracovníci asociace, tak to asi může fungovat. Ale pokud někdo má tři funkce, tak je to těžké a může se to projevit. Když to srovnáme s hokejem, tak tam mají Petr Nedvěd s Martinem Havlátem velkou zodpovědnost, ale také možnost rozhodování. Otázka je, jestli by manažer fotbalového nároďáku měl takové pravomoci.