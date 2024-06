Vždy byl na hřišti nejmladší. Bratr fotbalisty Šulce o společném dětství

Nechme ho vyprávět.

„Od ostatních se lišil svojí zarputilostí, nasazením a neutuchající touhou vždy a za každých okolností zvítězit,“ říká Vaněk.

Když karlovarský rodák Šulc začínal v Toužimi s fotbalem, byl jeho prvním trenérem otec Pavel. Někdejší střelecké eso Toužimi nebo Bezvěrova, který ještě dnes aktivně působí v klubu SK Teplá. Celá rodina žila fotbalem. Pavlův děda dlouhá léta pracoval jako správce tamního fotbalového hřiště, kde Šulc junior v městském bytě také chvíli bydlel. Měl tak prakticky neomezený přístup na travnaté hřiště i do sportovní haly.

Patrik Vaněk (vlevo) a Pavel Šulc.

Fotbal hraje i Pavlův bratranec Lukáš, aktuálně hráč FK Robstav, i další dva strýcové. A velký vliv na Šulcovy fotbalové začátky měl bratr Patrik. Nemají stejného otce, ale vyrůstali společně. Vaněk kopal v Toužimi od přípravky do dorostu, působil na pozici středního záložníka, nastupoval i ve výběrech Karlovarského kraje. Ale kvůli vážné nemoci musel se sportem předčasně skončit. S bratrem je dělí více než šest let, a tak se společně na hřišti potkali jen jednou při přátelském utkání.

Doma v pokoji měli sourozenci branky, velký ping-pongový stůl i basketbalový koš. „Nejvíce asi trpěli sousedi, kteří bydleli pod námi, protože v panelákovém bytě se neustále odehrávala sportovní utkání ve všech možných sportech,“ povídá s úsměvem Patrik.

Také připomíná, jak si Pavel stále dokola přehrával videokazetu se sestřihem z Eura 2004 v Portugalsku. Úchvatný duel Čechů s Nizozemskem, možná nejhezčí zápas v historii evropských šampionátů. Jen semifinále s Řeckem, po němž díky smolné brance v prodloužení svěřenci Karla Brücknera nepostoupili do utkání o zlato, vždy přeskakoval...

Patrik Vaněk dnes působí jako reprezentační trenér žen v dodgeballu, což je moderní obdoba vybíjené. Současně je také vedoucím a předsedou týmu DC Pilsen Beasts. V Plzni učí na základní škole a zároveň zastává funkci lektora. S Pavlem se vídá pravidelně, denně je s ním v písemném kontaktu a nechyběl téměř na žádném zápase Plzně. „Na Viktorku chodím pravidelně, ale jezdil jsem i do Jihlavy, Opavy nebo Českých Budějovic, když tam brácha hrál,“ hlásí Vaněk.

S bratrem Patrikem Vaňkem je Pavel Šulc v kontaktu každý den, na hřišti si spolu ale zahráli jen výjimečně.

Ale zpět k Šulcovým začátkům.

V žácích Toužimi byl tahounem a z pozice hrotového útočníka střílel gól za gólem. Na turnajích si ho brzy vyhlédly Karlovy Vary, kam odešel na hostování. Současně hrál také za česko-německou fotbalovou školu, zúčastnil se i velkých halových turnajů ve Varšavě, Brémách nebo Mnichově.

Do čtvrté třídy ještě chodil v Toužimi, ale přestupem do Viktorky začala jeho éra na plzeňské 33. základní škole, kde se rychle adaptoval do fotbalo-florbalové třídy.

„Začátky pro něj byly těžké. Dojíždění, tréninky... Chvíli trvalo, než si zvykl na nový režim. Ale dobře zapadl, pomohli mu také trenéři i učitelé,“ vybavuje si Patrik. Kromě fotbalu hrál Pavel rovněž tenis, stolní tenis nebo právě florbal, ve kterém se stal dokonce mistrem České republiky základních škol.

Ale o tom, který sport je pro něj číslem jedna, bylo vždycky jasno. „Zajímavé bylo sledovat, jak se vyrovnával s tím, že jeho datum narození je 29. prosince 2000. Vzhledem k ročníkovému dělení patřil prakticky v každé z kategorií k suverénně nejmladším, a silově pak často zaostával. Přece jen, v mládeži je i půl roku svalového vývoje velmi znát,“ míní Pavlův bratr. „Těžil však ze své rychlosti a na hřišti byl zdravě drzý. Ostatní převyšoval fotbalovým myšlením a jeho chytrost pak začala v mládežnických kategoriích využívat i Viktorka, kde ho z hrotového útočníka stáhli do středu zálohy,“ dodává.

Od reprezentační sedmnáctky prošel Šulc všemi mládežnickými výběry, ve kterých zapsal celkem 35 startů. A letos pořádně hlasitě zabušil na dveře reprezentačního A-týmu, kam ho vynesla skvělá sezona v Plzni.

V březnu ho nový hlavní kouč Ivan Hašek povolal na přípravné zápasy proti Norsku a Arménii, nakonec se protlačil i do konečné nominace na Euro.

„To je pro něj splněný sen,“ vyzdvihuje Patrik Vaněk.

Kolik prostoru na turnaji druhý nejlepší střelec uplynulé ligové sezony dostane, naznačí možná už dnešní večer v Lipsku.