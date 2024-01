V reprezentaci skončil i kvůli Šilhavému. Ale vracet se Kadeřábek už nehodlá

U jeho jména se tak reprezentační bilance už nikdy nezmění: nastoupil k osmačtyřiceti mezistátním zápasům a dal tři branky.

Posledním zápisem v jeho statistice zůstane nezapomenutelné osmifinále mistrovství Evropy 2021 v Budapešti proti Nizozemsku (2:0).

Kadeřábek v základní sestavě nahradil potrestaného Jana Bořila, výborným výkonem přispěl k postupu, ale čtvrtfinále proti Dánsku (0:2) si už nezahrál. Kouč Jaroslav Šilhavý do sestavy slávistického obránce vrátil.

Následně se Kadeřábek omluvil z reprezentačních akcí na celý podzim 2021, protože ho provázela zranění. V březnu 2022 před baráží ve Švédsku o postup na mistrovství světa v Kataru oznámil konec v národním mužstvu úplně.

„Důvodů bylo víc. Ten hlavní nebyl kvůli bývalému trenérovi, i když to samozřejmě určitý vliv mělo. Všichni to vědí, všude se o tom psalo, i když já jsem o tom nikdy moc nemluvil. Samozřejmě pro mě osobně nebylo ideální, jak Euro probíhalo. Prostě jsem neměl důvěru,“ vzpomínal Kadeřábek v rozhovoru, který vydala agentura ČTK.

„Hlavní bylo, že jsem si tenkrát prošel několika zraněními. Dva roky jsem se nemohl dostat do tempa, tři zápasy jsem odehrál a dalších deset jsem byl zraněný. Pak jsem jich odehrál pět a zase dalších pět vynechal. Pořád dokola.“

Tenkrát mu táhlo na třicet. Roli v jeho zásadním rozhodnutí hrála i rodina. Během reprezentační přestávky, když zůstal doma, se jí mohl věnovat víc. „Když v květnu v červnu skončí sezona, tak jsem byl doma a ne na reprezentaci.“

Nedůvěra kouče Šilhavého, zranění i rodina. „To byly tři hlavní důvody, proč jsem skončil,“ vypočítával Kadeřábek. „To, že teď nastoupil nový trenér, moje rozhodnutí nezmění.“

V národním mužstvu debutoval na jaře 2014 ve svých dvaadvaceti za trenéra Pavla Vrby. Dlouho patřil do základní sestavy, z níž ho během kvalifikace o Euro 2021 vytlačil Vladimír Coufal.

Poslední dva roky se tak Kadeřábek soustředil už jen na Hoffenheim, kde má smlouvu do léta 2025. Pokud ji dodrží, stráví tam deset let od chvíle, kdy přestoupil ze Sparty.

„Většinou rok, rok a půl před koncem smlouvy jsem podepisoval další kontrakt. Teď je to jiné, příští léto mi bude třiatřicet... Nevybavuju si, že by Hoffenheim prodloužil smlouvu s někým, komu by bylo tolik,“ přemítal.

„Teď ji sice dostal brankář Baumann. Ale jinak všichni třiatřicátníci šli pryč. Ale zase byli v jiné pozici, než jsem teď já. Oni nenastupovali, já hraju pořád. Myslím si, že to budeme řešit až příští zimu.“

S německým klubem si zahrál i Ligu mistrů, poslední tři ročníky se však do evropských pohárů neprobojoval. „S bývalým trenérem Nagelsmannem jsme nastolili určitou úroveň a evropské poháry jsou cílem i teď,“ poznamenal Kadeřábek.

Po podzimu je Hoffenheim ve vyrovnané tabulce sedmý s tříbodovou ztrátou na pátý Dortmund. Sedmá pozice by k účasti v Konferenční lize stačit měla. Stačí, když Německý pohár získá jeden z klubů, který v bundesligové tabulce skončí do šestého místa.