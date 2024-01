Na hřišti vzteklý, na lavičce žije pro tým. Horváth o Haškovi u repre: Skvělá volba

„Ivan byl vždycky můj nadřízený a já k němu nikdy neztratil respekt. Je dobře, že vzal reprezentaci právě on,“ míní Horváth, legendární fotbalový záložník, který aktuálně vede Domažlice ve třetí lize.

Je Ivan Hašek garancí, že se národní tým zvedne?

Upřímně, záruka by nebyl nikdo. Každý by to měl těžké, protože přebírá mužstvo, které má spoustu kritiků, často až nemilosrdných. Jediná možná odpověď leží na hřišti. Pokud to Ivan zvládne tam, budeme mu tleskat. Pokud ne, kritická nálada se nezmění.