Kudla u krku. A bez Schicka. Češi zabojují o postup bez hlavní hvězdy

„Prvotní vyšetření přístroji, které máme k dispozici, nám dalo lehkou naději. Po zápase to tak nebylo,“ zadoufal včera po poledni Jaroslav Köstl, asistent hlavního kouče Ivana Haška. S tím, že magnetická rezonance, která bývá o dost přesnější, Schicka teprve čeká.

Večer už bylo jasno. Alespoň podle České televize, která jako první přišla s informací, že českou útočnou jedničku závěrečný zápas o postup ze skupiny proti Turecku mine.

Možná opravdu chvíli existovala titěrná naděje, že bude ve středu večer k dispozici aspoň na část zápasu. Ale byl by to spíš zázrak.

Pokud jste v sobotu sledovali, jak si po hodině utkání s Gruzií z ničeho nic sedl na zem, tušili jste hned. Schick zvedl ruku, chytl se za lýtko a zakabonil se: dál to nepůjde.

Český útočník Patrik Schick kvůli zranění předčasně opouští hřiště v utkání s Gruzií.

Nejušmudlanější gól? Počítá se

Tohle nebyla obyčejná křeč. Ani koňar, který během chvilky rozběháte. Na první pohled spíš vážný svalový problém, což bývá patálie na několik týdnů. Však také Schick v televizním rozhovoru přiznal: „Není to nic dobrého.“ A trenér Hašek se o pár minut později přidal: „Nejsem optimista.“

Už tak musel mít kouč plnou hlavu starostí, protože divoký zápas s Gruzií nedopadl tak, jak měl. Remíza 1:1 je málo, fotbal se přitom musel líbit. Konečně nápady s míčem, trpělivé kombinace, hromada šancí a 27 střel, z toho dvanáct na branku. Od roku 1980 se nestalo, že by tým, který vypálí tolikrát, zápas na Euru nevyhrál.

Což ovšem jen dokládá, že to důležité se kazilo na počkání. Hložkův dotek předloktím vidělo video a zaznamenal ho i čip schovaný v balonu. Gól se smazal, sláva neplatila. Brnknutí míče do Hranáčova zápěstí znamenalo penaltu těsně před koncem prvního poločasu a průšvih.

Z něj měl tým vytáhnout právě Schick. Mohl dát tři góly: pálil na začátku, pak hlavičkoval uprostřed poločasu, před přestávkou se fantasticky uvolnil a mohl vyrovnat.

Dočkal se až po hodině. Zatímco na předchozím Euru vstřelil od poloviny hřiště nejhezčí gól šampionátu, ten sobotní může klidně být nejušmudlanější: z metru, do odkryté branky, hrudníkem, se štěstím.

Ale počítá se. Díky němu Schick přeskočil Milana Baroše v pořadí českých střelců na Euru, v sedmém zápase zapsal šestou trefu. A hlavně zařídil aspoň remízu, o kterou mohli Češi ještě v nastaveném čase přijít, kdyby soupeř nezazdil brejk tří proti jednomu.

Zraněný Patrik Schick opouští hřiště, ustaraná tvář trenéra Ivana Haška hovoří za vše.

A co říkají data?

Byl to mrzutý pohled, když jste sledovali Schicka, jak těžce se po utkání zvedal ze střídačky. Pravé lýtko obalené ledovou tříští, v očích smutek, v hlavě vztek. Pajdal a tušil, že na Euru dohrál.

Nestane se nejlepším střelcem šampionátu jako minule, i když si to tajně vysnil.

Neřekne si o velký přestup, který by ho v osmadvaceti lákal. A reprezentace řeší, co dál bez něj. Jaká je to ztráta? Veliká.

Mapa dotyků s míčem Patrika Schicka v zápase s Portugalskem. Mapa dotyků Patrika Schicka s míčem v zápase s Gruzií.

Co říkají hráči? Věří, že to zvládnou.

A co říkají čísla a data? Že by nemuselo být tak zle. Upřímně řečeno, na zraněného Schicka už je národní tým zvyklý.

Počínaje debutem v přáteláku s Maltou těsně před Eurem 2016 odkopal za áčko přesně 40 utkání. Jenže Česko jich od té doby hrálo celkem 93, což dělá 53 zápasů bez největší hvězdy.

Jistě je pravda, že nikdo v týmu není jako on. Elegantní, důvtipný, na první pohled možná lehce netečný, ale za všech okolností nebezpečný. Jenže když je na hřišti, tým na něj občas spoléhá až moc.

Z údajů, které nasbírala renomovaná společnost StatsPerform, vyplývá, že když Schick nastoupil, Češi dali v průměru méně gólů a víc jich inkasovali, než když nehrál. Bodový zisk vychází úplně nastejno: ať už byl dres s jeho jmenovkou v akci, nebo ležel ve skříni, Česko uhrálo průměrně 1,6 bodu na zápas.

Mapa přihrávek Patrika Schicka v zápase s Portugalskem. Mapa přihrávek Patrika Schicka v zápase s Gruzií.

Zjednodušeně řečeno: když šli místo zraněného lídra do akce náhradníci, katastrofa to nebyla. Otázkou je, na koho z nich tentokrát Hašek ukáže. Že by na slávistu Chytila, který na Euru Schicka střídal už dvakrát a neztratil se? Pravděpodobná varianta.

Data vám prozradí, že třeba ve vápně má Chytil zatím na šampionátu v přepočtu na devadesát minut víc doteků s míčem než Schick, také v průměru vytvořil spoluhráčům víc šancí a vyhrál víc vzdušných soubojů.

Jenže pro útočníky jsou zásadní střely a góly: a v obojím Schick jasně vede. Takže zatímco tým odpočíval na golfovém greenu vedle hotelu nebo ve městě, Hašek a spol. se modlili: Ať to v nemocnici dobře dopadne! Marně.

Srovnání bilance Patrika Schicka a Mojmíra Chytila po dvou zápasech Česka na Euru.

Když vypadne hvězda? Problém

Historie bohužel pro Česko ukazuje, že když reprezentaci na velkém turnaji vypadla persona číslo jedna, většinou si neporadila.

Chce se vám vzpomínat?

Euro 2000: potrestaný záložník Berger nemůže hrát dva zápasy ve skupině, rychlý konec.

Euro 2004: téměř dokonalý turnaj, ale když se v semifinále s Řeky zranil kapitán Nedvěd, naděje na zlato byla fuč.

Mistrovství světa 2006: obr Koller stihl gól proti Američanům, pak ho píchlo ve stehně a Češi bez něj zbylé dva zápasy prohráli.

Euro 2008: lídr Rosický měsíc před turnajem oznámil, že se nestihne vyléčit, tým skončil ve skupině.

Euro 2012: jediná výjimka. Rosický v poločase druhého zápasu s Řeky střídal, na hřiště už se nevrátil, ale podceňovaný tým se probil až do čtvrtfinále.

Euro 2016: do třetice smolař Rosický, zase ho zradilo zdraví. Proti Chorvatům musel zápas dokulhat, protože měl kouč Vrba už vystřídáno, ale poslední duel s Tureckem bez něj spoluhráči nezvládli.

Naposledy před třemi lety na odloženém Euru 2020 tým nic netrápilo, Schick válel a moc nechybělo, aby jeho pět gólů Česko pošouplo až do semifinále.

K tomu je teď nedozírně daleko, protože česká desítka je mimo a v souboji o všechno číhá turecký postrach. Dvakrát už byl národní tým ve stejné situaci: poslední duel a proti němu červenobílé dresy s půlměsícem a hvězdou. Prvně před šestnácti lety, pak o osm roků později.

A teď? Po dalších osmi letech? Nenechte se ukolébat tím, že Turci v sobotu vybouchli s Portugalskem a stoper Akaydin si dal hloupý vlastní gól. Italský trenér Montella nechal na lavičce zázračné záložníky Gülera a Yildize, nehrál ani důležitý obránce Müldür. Jako by se šetřily síly na závěrečné kolo, které o všem rozhodne.

Češi k jistotě potřebují vyhrát. Ale bez Schicka to bude fuška.