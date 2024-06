„Hezčí gól jsem nikdy nedal, povedl se. Škoda, že od té doby nebyla příležitost to zkusit znovu.“

Počkejte, co nedávno v Evropské lize proti AS Řím? Tam jste přece střílel z podobného místa.

To bylo o něco blíž, ne? Z půlky hřiště jsem tu možnost fakt doteď neměl. A kdo ví, jestli ji ještě někdy dostanu.