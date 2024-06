Drž hubu, Oli! Krasobruslařka o ohnivé lásce s fotbalovým samurajem z Turecka

Neznáte? Slovenka z Petržalky.

Jako krasobruslařka závodila pod tureckou vlajkou.

A sedm let žila s nejpopulárnějším tureckým sportovcem všech dob. Ilhan Mansiz, krasavec, šikula a kanon z mistrovství světa 2002.

„Jestli zítra vyhraje Turecko, zlobit se nebudu. A když vyhraje Česko, budu cítit to samé. Ať se stane, co se má stát. Mě zajímají emoce,“ říká drobná kráska.

Když se řekne Turecko, tak?

Naskočí mi zimomriavky, husí kůže. Miluju tu zemi. A zároveň mi trochu nahání hrůzu, jak se v ní mísí náboženství a vášně. Istanbul se stal městem mého srdce, navzdory nekonečným zácpám a lidskému mraveništi, které je všude kolem vás. Jenže Turci v tom chaosu umějí bruslit, což mě fascinuje.

Ten chaos jste poznávala od roku 2007. Jako profíka vás po konci kariéry pozvali do televizní show Buzda Dans, Tanec na ledě.

Na Slovensku to byly Hviezdy na ľade. Jak vy máte krásný projekt StarDance s Markem Ebenem, tak v Turecku se bruslilo. Reality show na ledě. Zpěváci, modelky, herci, sportovci, prostě celebrity. Než jsem tam odletěla poprvé, známí se divili: Proč by někoho v Turecku zajímala krasobruslařka? Co tam budeš dělat? Prodají tě tam jako ťavu, takže velblouda, pokud náhodou někdo neví. I já měla ostych.

A pak?

Oznámili mi, že mým partnerem bude fotbalista, takže se mi protočily panenky: Fůha, to bude trapas! Proboha, co budu dělat s dřevákem? Ilhan kdo? Přece Ilhan Mansiz, ten nejslavnější ze samurajů.