Bývalý slávista Bah a nikdo z vlastní ligy. Dánové zveřejnili nominaci

Ve výběru, který musí Hjulmand potvrdit do 7. června, nescházejí další dlouholeté opory brankář Kasper Schmeichel, obránce Simon Kjaer, záložník Pierre-Emile Höjbjerg či útočník Yussuf Poulsen, kteří se před třemi lety podíleli na postupu Dánů přes český tým do semifinále ME. Nedostalo se na oporu Celticu Matta O’Rileyho. Ani jeden z nominovaných nepůsobí v dánské lize.

Dánové se v přípravě na šampionát utkají se Švédskem a Norskem. V Německu je ve skupině C postupně čekají Slovinsko, Anglie a Srbsko.