Hašek odtajní tým pro Euro. Spousta jistot, ale také rébusy. Kdo je na hraně?

Snadná práce to jistě není ani tak.

Také Hašek s asistenty Veselým a Köstlem si určitě lámali hlavu do poslední chvíle. Ale v zásadě zažívají opačné starosti než předchozí trenéři národního týmu. Ti museli většinou škrtat a pak utěšovat po telefonu nešťastníky, kteří se těsně nevešli a přitom v nominaci do poslední chvíle doufali. Když je možnost vzít o tři borce víc, leccos se usnadňuje.

Upřímně, fotbalové Česko nemá zase až tak moc na výběr. Širší okruh hráčů, o kterém trenéři uvažují, sice může čítat někde mezi padesáti a šedesáti jmény, ale spousta z nich se řadí spíš mezi naděje do budoucna. Když máte tipnout, kdo bude za tři týdny u toho, až pro Čechy šampionát odstartuje zápasem se supermany z Portugalska, moc překvapení se nenabízí.

Abychom byli úplně přesní, můžeme si hráče předběžně rozdělit do čtyř kategorií. Tak tedy...

1. Tutová pozvánka

Brankáři: Jindřich Staněk, Matěj Kovář, Vítězslav Jaroš.

Obránci: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí.

Záložníci: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Antonín Barák.

Útočníci: Patrik Schick, Jan Kuchta, Tomáš Chorý.

U brankářů není co řešit. Dřívější držák Vaclík brzy oslaví pětatřicetiny, chytá druhou španělskou ligu a Hašek s kolegy chtějí spíš omladit. Proto velmi pravděpodobně neukážou ani na Hladkého, který anglickému Ipswichi senzačně vychytal postup do Premier League. Plzeňský Jedlička se na jaře blýskl, leč Kovář s Jarošem si jako dvojice sedli už v jedenadvacítce. O Staňkovi jako jedničce nemá smysl pochybovat.

Nenechte se zmást ani tím, že na první sraz Hašek nepozval Coufala, Kuchtu a Brabce, čili hříšníky, kteří v závěru kvalifikace způsobili skandál v nočním klubu Belmondo. Minimálně první dva v nominaci budou; v Haškových očích si trest odseděli a tým by bez nich byl slabší.

K obranným jistotám náleží kapitáni Slavie (Holeš) i Sparty (Krejčí). Plzeňský stoper Hranáč dost možná míří rovnou do základu, u drsňáka Chorého by bylo trestuhodné nevyužít životní formu.

Rázem je čtrnáct políček na soupisce zaplněných, zbývá dvanáct volných.

2. Měli by se vejít

Obránci: David Zima, David Jurásek, Tomáš Vlček.

Záložníci: Lukáš Provod, Ondřej Lingr, Václav Černý.

Útočníci: Mojmír Chytil, Adam Hložek.

Na Zimu sázel bývalý kouč Jaroslav Šilhavý, také Hašek mu dal během úvodního srazu důvěru, kterou slávistický stoper splatil i gólem. Jenže v klubu, kam se vrátil za rekordních sto milionů, se mu jaro nepovedlo. Chyboval, trenéři si od něj slibovali mnohem víc. O Euro ho slabší forma asi nepřipraví, o místo v základu možná. Do sestavy se tlačí spíš klubový parťák Vlček, moderní stoper využitelný také na kraji.

V nominaci se nejspíš dostane i na další slávisty Provoda s Chytilem a zřejmě i na trio Lingr, Černý, Hložek. Tři originální dravci do ofenzivy můžou být k nezaplacení, aby měl Hašek možnosti do mozaiky. Ale je pravda, že kdyby chtěl někoho z nich vynechat, důvod by se našel: všichni spadli v klubech mezi málo používané a hrají mnohem méně, než by bylo potřeba. Totéž platí pro Davida Juráska, jenž neurval pevné místo v Benfice ani na hostování v Hoffenheimu. Ale je silný a levák k tomu.

Dalších osm míst obsazeno? Pokud by to tak bylo, zůstala by ve hře už jen čtyři.

3. Na úzké hraně

Obránci: Jaroslav Zelený, Martin Vitík, Matěj Ryneš.

Záložníci: Matěj Jurásek, Alex Král, Lukáš Červ.

Útočníci: Pavel Šulc, Václav Jurečka.

Velké dilema o hráčích, kteří si po právu věří, že by na Euro mohli jet. Jenže sami vědí, že tolik pozic není. Dá se předpokládat, že se v některých pasážích turnaje můžou šiknout.

Třeba drzost mladého slávisty Matěje Juráska nebo kouzelné střelecké vlohy, které během sezony prokázal plzeňský všudybyl Šulc. K nim by pozvánka přilétnout mohla, i když Šulcovi příliš nevyšel reprezentační debut a Juráskova forma i vytížení v klubu kolísaly.

Zároveň se taky jedná o perspektivu do dalších let, protože Haškovou prioritou je postup na mistrovství světa 2026 do USA, Kanady a Mexika. Tudíž tipujeme, že z obránců pojedou ti mladší sparťané: stoper Vitík a levý bek Ryneš, jenž zatím v áčku nikdy nebyl.

4. Budou mít smůlu

Brankáři: Tomáš Vaclík, Martin Jedlička, Václav Hladký, Jiří Pavlenka.

Obránci: Jakub Brabec, Adam Gabriel, Ondřej Zmrzlý.

Záložníci: Lukáš Kalvach, Petr Ševčík, Lukáš Masopust, Dominik Janošek, Lukáš Sadílek.

Útočníci: Vasil Kušej, Tomáš Čvančara.

Závěrečný seznam Ivana Haška jsme zatím neviděli, nicméně si troufáme tvrdit, že během jara nikdo z potenciálních reprezentantů nevyskočil natolik, aby k němu přiletěla pozvánka do Německa.

Naopak ji probendil třeba boleslavský rychlonožka Kušej, jenž tolik zaujal při podzimním kvalifikačním finiši. Zkušeného Brabce předehnala konkurence, útočníka Čvančaru zradily vazy v kotníku. Zajímavá čísla a několik výstavních gólů vystřihnul Dominik Janošek (11+10), jenže v Bredě to byla jen druhá nizozemská liga. Že by se z ní dostal bez předchozí reprezentační zkušenosti rovnou na velký turnaj? Nepravděpodobné, i když typově odlišný střední záložník by se hodil.