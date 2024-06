ONLINE: Nizozemsko - Rakousko, střet ambiciózních týmů, hraje se i o 1. místo

Obě mužstva se potkala i na posledním evropském šampionátu, kdy oranžově oděný mančaft zvítězil 2:0. Letos jsou ale Rakušané podstatně silnější a řadí se mezi týmy, které mohou překvapit.

ONLINE: Nizozemsko – Rakousko 18.00, utkání sledujeme minutu po minutě.

Dost už v úvodním utkání potrápili Francii, která zvítězila jen díky vlastnímu gólu obránce Maximiliana Wöbera. Proti Polsku už si svěřenci kouče Ralfa Rangnicka poradili a slavili triumf 3:1.

Teď naráží na další ambiciózní tým kolem kapitána Virgila van Dijka.

Nizozemci nejprve díky žolíkovi Woutu Weghorstovi zlomili dlouho nerozhodné utkání s Polskem a zvítězili 2:1. Po herně nezáživném a takticky pojatém souboji s Francouzi (0:0) mají čtyři body.

A tudíž i jistotu postupu do osmifinále, teď se k nim pokusí připojit také reprezentace středoevropské země.

Ta má postup do play off prakticky také jistý, poněvadž by musela prohrát aspoň o pět gólů, aby měla v tabulce třetích týmů horší skóre než Maďarsko (2:5). Pokud Češi nevyhrají a Slovinci nezabodují, boj mezi nejlepšími šestnácti Rakousku neuteče ani s drtivou porážkou.

Kdo ví, třeba se právě jemu nakonec povede oba konkurenty už v boji o první místo ve skupině předskočit.

Skupina D

1. Nizozemsko 2 1 1 0 2:1 4 2. Francie 2 1 1 0 1:0 4 3. Rakousko 2 1 0 1 3:2 3 4. Polsko 2 0 0 2 2:5 0

Průběžná tabulka třetích míst