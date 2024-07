Cole, ty mi přihraješ a já dám gól. Anglický hrdina Watkins si finále vysnil

Watkins nastoupil v 81. minutě za nerozhodného stavu společně s Colem Palmerem. A jak se později ukázalo, hvězdnou chvilku si ti dva snad naplánovali.

„Přísahám na svůj život,“ smál se forvard do kamer televize ITV, „že jsem Coleovi říkal: Ty mi nahraješ a já dám gól.“

To se ve chvíli, kdy se časomíra zastavila na čísle 90, skutečně stalo. Palmer převzal balon na soupeřově polovině, otočil se s ním do hřiště a nachystal si ho na levačku.

Watkins se rozběhl do pokutového území, přihrávku tam od spoluhráče dostal, jedním dotykem si míč ťukl dál od nizozemského stopera de Vrije a druhým vypálil na zadní tyč.

Prásk!

Jak padl vítězný gól Anglie v semifinále s Nizozemskem.

Anglie v euforii a soupeř na kolenou.

„Je to ten nejlepší pocit na světě,“ zářil dál útočník, který jinak v Premier League válí za Aston Villu, v jejímž dresu v uplynulé sezoně devatenáctkrát skóroval. „Mám vážně radost, i za sebe. Stálo mě hodně úsilí dostat se tam, kde dnes jsem.“

Watkins není klasickým zázračným dítětem anglického fotbalu, není produktem vyhlášených akademií. Svou cestu si osmadvacetiletý fanoušek Arsenalu poctivě vyšlapal nevyzpytatelnou ostrovní pyramidou.

S kopanou začínal v Exeteru a v jeho dresu debutoval mezi dospělými ve čtvrté nejvyšší soutěži. Před deseti lety hrál dokonce pátou za Weston-super-Mare, pak už se ukázal opět v Exeteru a vysloužil si skok o dvě ligy výš do Brentfordu.

S ním v sezoně 2019/20 došel až do finále play off o postup mezi elitu, to mu sice nevyšlo, ale i díky celkově 26 gólům opět udělal významný krok vpřed – za rekordní sumu 33 milionů liber jej získala Aston Villa.

Když poprvé nastoupil za nároďák, z první střely skóroval.

Teď je hrdinou.

„Jakmile Cole přebíral míč, věděl jsem, že mě bude hledat. Když jsem pak balon viděl v dolním rohu v síti... Wow, nepopsatelné,“ líčil Watkins.

Anglie bude i díky němu po třech letech znovu usilovat o evropské zlato. Poradí si se Španělskem?