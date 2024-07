Podobné penalty ničí fotbal, čertil se Koeman. Do sudího se opřel i Van Dijk

Nejdiskutovanější moment nastal už po čtvrthodině hry.

Kane ve vápně vystřelil a bránící Dumfries mu tvrdě došlápl na zvednutou nohu. Zwayer nejprve nereagoval, nakonec si ale celou situaci prověřil u monitoru a odpískal pokutový kop, z nějž právě faulovaný Kane srovnal na 1:1.

„To prostě není penalta. Dumfries se pouze snažil zablokovat střelu. Kane pak vystřelí a jejich nohy se střetnou. Jako bývalého obránce mě zajímá, co měl ten hráč udělat jinak. Taková rozhodnutí u videa fotbal ničí. Když tohle potrestáme, říkáme těm klukům, že nesmí pořádně hrát,“ nebral si servítky trenér Ronald Koeman.

Nizozemci přišli o vedení, které jim povedenou ránou zpoza vápna zajistil už v 7. minutě Xavi Simons. „Beru zodpovědnost na sebe. Neudělal jsem to schválně, jen jsem chtěl zablokovat střelu,“ popsal smutný Dumfries.

To ale nebyl jediný okamžik, kdy muži v oranžových dresech s rozhodnutím Zwayera nesouhlasili.

Po atraktivní první půli tempo výrazně upadlo a zápas pomalu mířil do prodloužení. Oba týmy věděly, že může klidně rozhodnout jedna povedená standardní situace. Když pak v 87. minutě Zwayer po komunikaci s asistentem na čáře nařídil odkop od brány navzdory tomu, že Veermanův centr nejspíš jako poslední tečoval Stones, kapitán Virgil van Dijk se neudržel a zblízka na arbitra začal kříčet, za což si vysloužil žlutou kartu.

A o chvíli později se pro změnu hněval Gakpo, jemuž byl odpískán útočný faul v souboji s Guéhim, ačkoli se anglického stopera takřka nedotkl. Koeman u postranní čáry jen zoufale rozhodil rukama.

Krátce poté se prosadil střídající Watkins a Anglie mohla slavit.

„Sudí hned po závěrečném hvizdu běžel do kabiny, to o mnohém vypovídá,“ řekl s ironickým úšklebkem van Dijk. „Nemůžeme vinit sami sebe, jsem na hráče hrdý,“ přidal Koeman.

Když ale trochu vychladnul, uznal, že to od Nizozemců přece jenom dlouho nebyl optimální výkon. „Anglie nám dělala v první půli problémy ve středu pole. Nedokázali jsme kontrolovat pohyb Bellinghama a Fodena, takže jsme o přestávce posílili zálohu, což nám pomohlo.“

Pouze pět zkažených přihrávek z celkových pětašedesáti. Takhle rozehrával Virgil van Dijk v utkání s Anglií.

Po střídání se síly vyrovnaly a tempo upadlo. Až s blížícím se závěrem mohli diváci vidět další pořádné šance.

„Myslím, že jsme v závěrečných dvaceti minutách byli lepší, útočili jsme a najednou jsme dostali gól. Takový je zkrátka fotbal. Možná jsme si zasloužili prodloužení, ale stalo se,“ pravil smířlivě Koeman.

„Těžko se mi hledají slova. Když obdržíte gól takhle pozdě, je to vždy hrozné. Bolí nás to. Obětovali jsme všechno a stejně to dopadlo takhle, je to na nic,“ přidal skleslý van Dijk.

Nizozemci byli krok od toho, aby se poprvé od roku 1988 dostali do finále evropského šampionátu. Ve skupině sice skončili třetí, pak ale zvládli vyřadit Rumunsko i Turecko a proti Anglii si právem věřili. Ale nakonec to nevyšlo.

„Jsem si jistý, že tenhle tým před sebou má skvělou budoucnost a tihle hráči mají na víc. Vytvořili jsme si silné pouto a dostali se blízko finále. Rád bych v něm hráče viděl, ale bohužel...“ uzavřel Koeman.

Vyjde to Nizozemcům na příštím šampionátu?