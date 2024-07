O tomhle jsem snil, říká muž finále Nico Williams. Kdo za něj dá přes miliardu?

Z druhého poločasu utekla sotva minuta, když pohotově dokončil parádní akci celého týmu. Po přihrávce Lamine Yamala střílel z plného běhu levačkou podél brankáře Jordana Pickforda.

Stal se druhým nejmladším střelcem finálových duelů mistrovství Evropy, dva dny před soubojem s Anglií mu bylo dvaadvacet.

Ale o svém gólu nemluvil, ani o ceně pro hráče utkání. Při rozhovoru s novináři líčil pocity, euforii, nezapomněl na spoluhráče a zmínil i těžký život rodičů.

„Vždycky se snažím udělat maximum, abych pomohl týmu. Nakonec to pro mě vyznívá lichotivě,“ poznamenal útočník z klubu Athletic Bilbao.

„Je to nádhera, z výhry mám nesmírnou radost. Je to skvělé pro naše rodiče i fanoušky, kteří nás maximálně podporují. Proti Anglii to byla dřina, museli jsme do toho dát všechno. A povedlo se. Jsme mistři Evropy.“

Křídelník s dredy na hlavě je objevem šampionátu v Německu. Jelikož nenastupuje v elitním klubu, fanouškům v Evropě není tolik na očích a nemluví se o něm tak jako o spoluhráčích z reprezentace Yamalovi, Pedrim nebo Rodrim.

„A také bude nejžádanějším hráčem na přestupovém trhu,“ tvrdí agentura Reuters.

Nejmladší střelci finále Eura Pietro Anastasi - 20 let a 64 dnů (Itálie - Jugoslávie 2:0, opakované finále v roce 1968)

Nico Williams - 22 let a 2 dny (Španělsko - Anglie 2:1, 2024)

Dragan Džajič - 22 let a 9 dnů (Jugoslávie - Itálie 1:1, první finále 1968)

Cole Palmer - 22 let a 69 dnů (Španělsko - Anglie 2:1, 2024)

Specializovaný server Transfermarkt udává jeho hodnotu kolem 60 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 1,5 miliardy korun.

Radši góly připravuje, než je střílí. Vždyť v uplynulé sezoně mu statistici za Athletic Bilbao napočítali devatenáct asistencí, k tomu dal osm branek. „Byla to pro mě neuvěřitelná sezona,“ přemítal.

Hraje z křídla. A je mu jedno z jaké strany. Na Euru nastupoval především zleva, ač je pravák. Míč si často navádí do středu pole. V nedělním finále Eura proti Anglii z taktických důvodů občas přebíhal šířku hřiště a vypomáhal na pravém křídle Yamalovi. Společně se snažili rozbít anglickou obranu. Nakonec právě oni dva zařídili první gól zápasu.

Za španělskou reprezentaci debutoval už ve dvaceti v září 2022 v Lize národů proti Švýcarsku za tehdejšího trenéra Luise Enriqueho. Vešel se mu i do nominace na mistrovství světa v Kataru, kde zasáhl do všech čtyřech zápasů, z toho třikrát jako náhradník.

Španělsko vypadlo v osmifinále s Marokem, Enrique skončil a pro jeho nástupce Luise de la Fuenteho se Williams stal jedním ze stěžejních hráčů. Znal ho dobře už z jedenadvacítky, kam si ho vytáhl jako devatenáctiletého.

Na letošním Euru byl Williams pokaždé už v základní sestavě. Jen v posledním utkání základní skupiny proti Albánii do hry nezasáhl. Jelikož Španělé měli jistý postup z první příčky, opory odpočívaly.

„Lidé už mě poznávají a respektují. Toho si velmi vážím,“ řekl po finále.

Narodil se v Pamploně ghanským rodičům. Ti kdysi ve složitých podmínkách putovali přes saharskou poušť, aby se dostali do Melilly, španělské enklávy na pobřeží Maroka.

Má o osm let staršího bratra Iňakiho. Rovněž rodáka z Pamplony, rovněž hráče Bilbaa, ale reprezentujícího Ghanu.

„Moji rodiče hodně trpěli, než se dostali do Španělska..,“ vzpomínal po finále dojatý Nico Williams.