Smutek a frustrace. Nezasloužili jsme si vypadnout, má jasno Nagelsmann

„Řekl jsem hráčům, že si nezasloužili vypadnout. Nikomu se odsud nechtělo pryč. Od začátku byla v týmu výborná atmosféra a mohli jste vidět, že jsme pro výhru udělali vše a bolí nás to,“ smutnil po utkání Nagelsmann. Měl co dělat, aby zadržel slzy.

Německé čekání na úspěch na evropském šampionátu tak nadále pokračuje. Naposledy triumfovali v roce 1996, shodou okolností ve finále proti Česku.

Letos to opravdu mohlo vyjít. Němci poskládali mimořádně silný tým, ale los jim úplně nepřál. Jestli měl někdo na šampionátu ještě lepší formu než oni, byli to právě Španělé, kteří do střetu s domácím výběrem inkasovali jediný gól.

Také šli do vedení, když se v 52. minutě trefil střídající Olmo. Mimochodem hráč, který jakožto katalánský rodák v šestnácti letech odešel do Chorvatska a klidně se mohlo stát, že by vůbec Španělsko nereprezentoval. Tehdejší šéf Dinama Záhřeb ho ale nepřesvědčil.

„Výsledek mi nepřipadá spravedlivý. Španělé sice odehráli dobrý první poločas, ale pak jsme je přehrávali a oni by byli rádi za penalty,“ měl jasno Joshua Kimmich.

Olmův gól nakonec nerozhodl, v 89. minutě totiž vyrovnal další náhradník Wirtz, jehož od vyřazovací fáze Nagelsmann přestal nasazovat do základní sestavy. Přitom měl za sebou výbornou sezonu, v součtu s Eurem se vyšplhal na bilanci dvaceti branek a asistencí.

V semifinále by Wirtz nejspíš zase dostal šanci od začátku. Jenže to by se nesměl v závěru prodloužení hlavou trefit Merino, také muž z lavičky. Prosadil se mimochodem po centru Olma, hráče utkání.

„Zápas byl dlouho otevřený, ale ve druhé půli, a zvlášť od 60. minuty, jsme byli jasně lepší. Zaslouženě jsme vyrovnali, ale v závěru jsme nezvládli ubránit křídelní prostor,“ přidal Nagelsmann.

„Tohle zklamání je větší než třeba před dvěma lety v Kataru či na jiných neúspěšných turnajích. Tenkrát jsme nebyli dobří, nezasloužili jsme si to, ale letos jsme měli na víc,“ doplnil Kimmich.

Němci můžou spílat rozhodčímu, že v prodloužení nepísknul nejspíš penaltovou ruku Cucurelly po střele Musialy. Ale neměli by zapomenout, že takový Kroos nemusel vůbec dohrát. Za pět faulů však viděl pouze jednu žlutou. A těch sporných momentů bylo víc.

Právě Kroos už další šanci vyhrát Euro nedostane. Na jaře oznámil, že po tom letošním ukončí kariéru. Na klubové úrovni se rozloučil na vrcholu, s Realem vyhrál Ligu mistrů a titul, ale návrat do reprezentace mu nakonec přinesl jen čtvrtfinálovou účast. Ale taky potlesk vestoje od všech domácích fanoušků.

„Dali jsme do toho všechno. Porážka bolí o to víc, že jsme byli tak blízko,“ řekl v rozhovoru pro Magenta TV. „V tenhle okamžik převažuje zklamání z vyřazení z turnaje, na konec kariéry teď nemyslím. Měli jsme společný sen, který je nyní pryč.“

„Je to rozhodně jeden z nejlepších německých hráčů a na turnaji ukázal i skvělý charakter,“ ocenil Nagelsmann.

Kroos nicméně není jediným Němcem, pro kterého to nejspíš bylo poslední Euro, ne-li poslední velký mezinárodní turnaj. Hráči jako Musiala a Wirtz ale ukázali, že tu roste nová generace. „Jsem si jistý, že tento tým má budoucnost,“ dodal čtyřiatřicetiletý záložník.

Jakých úspěchů nakonec dosáhne?