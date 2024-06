Bouřka, alou do kabin! A co teď? Němci studovali video, Dánové se počasí báli

Nikdo nevěděl, jak dlouho se nebude moct hrát. Všichni se hlavně soustředili na to, aby se nedostali z tempa, které zápas na začátku měl. Na obrazovkách se časomíra zastavila na pětatřicáté minutě.

Fanoušci se zatím na tribunách bavili. Ti, na které kapky dopadaly, se schovali na ochozech mezi stánky nebo vylezli o pár řad výš. Byli i tací, kteří v proudu padající vody ze střech tancovali a náramně si to užívali. Někteří ironicky skandovali: „Ó, jak je to krásné.“

V kabinách ale příliš veselo nebylo.

„Nejprve jsme se trochu protahovali, protože jsme nevěděli, kdy půjdeme zpátky,“ popisoval Niklas Füllkrug na videu od německého magazínu Kicker.

Zdržení i kvůli vetřelci na střeše Hru ale kromě deště zdrželo i něco jiného. Na startu druhé půle se najednou všichni začali dívat nahoru, ale kvůli bleskům to nebylo. „Na střechu stadionu totiž vylezl muž, kvůli němuž ji musela policejní helikoptéra osvítit,“ píše Kicker. Policisté pak fanouška dostali bezpečně dolů, více informací ale nesdělili. „Muž je zadržený, nikomu se při incidentu nic nestalo,“ řekl policejní mluvčí Peter Bandermann.

„Kouč si nás potom zavolal do šatny, aby nám něco ukázal,“ líčil.

„Musel jsem jim pustit několik situací, v nichž jsme se potřebovali rychleji dostávat za soupeřovu obranu,“ prozradil pak kouč Julian Nagelsmann pro televizi ZDF

Na tým pak apeloval, aby „zapomněli všechno, co se do té doby stalo, a na hřiště vyběhli úplně nanovo“. Němci po strhující dvacetiminutovce, kterou pak Nagelsmann označil za nejlepší na turnaji, lehce ubrali a párkrát nechali zahrozit i soupeře.

„To pak v hlavách zůstává, hlavně když se nedá přemýšlet o ničem jiném, a to je zbytečné,“ dodal Nagelsmann. „Takhle dlouhá pauza vám nikdy nepomůže, jen se z ní snažíte dostat maximum.“

Zvlášť, když se po restartu hrálo jen deset minut, než se s koncem první půle opět na čtvrthodinu zamířilo do kabin.

„Bylo to spíš úsměvné a bizarní, než že by to komukoli pomohlo,“ říkal pak gólman Manuel Neuer. „Prostě hodně divné,“ přitakal Füllkrug.

Dánové mysleli na patnáct let starý incident

Nejeden dánský fotbalista si s příchodem bouřky vybavil Jonathana Richtera, kterého v roce 2009 na stadionu Hvidovre zasáhl během zápasu blesk. Zastavilo se mu srdce, několik dnů strávil v komatu, na těle mu zůstala obrovská jizva a nakonec přišel o levou nohu. Profesionální sport musel opustit ve čtyřiadvaceti.

„Naštěstí sudí velmi rychle reagoval, nerad bych, aby se opakovalo něco podobného,“ řekl brankář Kasper Schmeichel.

Nikdo jiný si situaci nemohl vybavit lépe než kouč Kasper Hjulmand, který v té době na stadionu v Hvidovre seděl na lavičce jako asistent. „Teď jsem se nebál, ale viděl jsem na hráčích, že mají respekt. Je správné, že se přerušilo, jde o zdraví hráčů,“ kývl.

„Nebylo příjemné, když vidíte záblesk a hned to vedle vás práskne. O tomhle by se vtipkovat nemělo, je dobře, že jsme počkali,“ uznal obránce Jannik Vestergaard.

Na mistrovství Evropy se kvůli bouřce nepřerušovalo poprvé. Naposledy v roce 2012 se zápas v Doněcku od páté minuty nehrál skoro hodinu. Opět u toho byl i pořadatelský tým, domácí Ukrajina tehdy podlehla 0:2 Francii.