Nic horšího jsem neviděl, láteřila legenda. Fotbalové Německo tápe i po Kataru

Fotbalové Německo se tak trochu stranou kvalifikačních bojů chystá na domácí šampionát, který hostí příští rok v červnu.

Po nepovedeném loňském mistrovství světa v Kataru však fanouškům „nová éra“ zatím naději nepřináší.

V sobotu v Mohuči sice porazilo Peru (2:0), ale v prvním velkém testu neobstálo, Belgii navzdory zlepšenému výkonu v druhém poločase podlehlo 2:3.

„Nechali Belgičany hrát, nebránili. Zaslouženě prohrávali nula dva. Naštěstí jen nula dva,“ kritizoval Matthäus, kapitán mistrů světa z roku 1990.

„Fuj, to byl poločas. Nakonec porážka o gól je lichotivá. Hansi, to bolí, takhle by to nešlo,“ glosoval německé vystoupení nejčtenější deník Bild.

Německo loni v listopadu v Kataru nepostoupilo ze skupiny, což se mu na světovém šampionátu stalo podruhé za sebou. Trenér Hansi Flick selhání národního mužstva ustál, v březnu povolal dva nováčky, pár mladíků a neokoukaných jmen, doma nechal veterány, například Thomase Müllera, ale nic se nezměnilo.

„Prvních pětatřicet minut bylo neuvěřitelně špatných. Takový výkon na domácím stadionu Německo dlouho nepamatuje. Žádná známka vůle, vášně nebo síly. Belgie mohla vést klidně čtyři nula,“ píše Bild.

„Byl to rozdíl dvou tříd,“ zdůraznil v televizi RTL Matthäus.

Kouč německé reprezentace Hansi Flick se před přípravným utkáním s Belgií baví s rekordmanem v počtu startů za národní mužstvo a kapitánem mistrů světa z roku 1990 Lotharem Matthäusem, který pracuje jako expert pro televizi RTL.

Jak snadno soupeř dával góly. De Bruyne asistoval, Carrasco a Lukaku skórovali. Přitom ani Belgie v Kataru neoslnila, jako jeden z favoritů rovněž nepostoupila ze skupiny, dostali se před ni Chorvatsko a Maroko, pozdější semifinalisté.

Belgie vyměnila trenéra, Roberta Martíneze, který šel k Portugalcům, nahradil německý kouč Domenico Tedesco. Začal drtivou výhrou v kvalifikaci ve Švédsku (3:0) a tři góly dal jeho tým i v Německu.

Německý kouč belgické reprezentace Domenico Tedesco během přípravného utkání proti krajanům.

„Byli jsme příliš opatrní, příliš pasivní a nedokázali jsme soupeře dostat pod tlak. Belgie nás přehrávala a nemilosrdně trestala,“ řekl trenér Flick po utkání do kamer televize RTL.

„Vím, po dvaceti minutách to klidně mohlo být nula tři, dělali jsme strašně chyb,“ uznal německý kapitán Joshua Kimmich, jenž ztratil míč před druhým gólem soupeře.

Když v 19. minutě domácí zahrávali roh, byl z toho brejk a tutovka pro soupeře, jenže Dodi Lukebakio ji nevyužil, vzápětí Onana pálil do břevna. V 21. minutě to opravdu mohlo být 0:4.

Po půlhodině Flick střídal zraněného Goretzku a slabého Wirtze, s jejich zástupci Emre Canem a nováčkem Felixem Nmechou i změnou rozestavení na 4-3-3 se tým přece jen zvedl. Naději krátce před půlí dal Niclas Füllkrug.

Třicetiletý útočník z Brém byl objevem v Kataru, o víkendu proti Peru dal obě branky a proti Belgii proměnil penaltu. Jeho šestý gól v šestém reprezentačním startu.

Po přestávce už to propadák nebyl, přesto skórovali hosté, De Bruyne završil svůj parádní zápas gólem na 3:1 pro Belgii. Gnabry pak v samém závěru snížil na konečných 2:3.

„Takové chyby, které jsme udělali, už si prostě dovolit nemůžeme, to musí přestat,“ prohlásil středopolař Kimmich. „Když se to povede, teprve potom budeme lepší.“

Do úvodního utkání mistrovství Evropy zbývá ještě 443 dní, německý fotbal má ještě spoustu času svůj tým vyladit.

„Z úterního večera byli fanoušci to nejpozitivnější,“ zakončil komentář renomovaný magazín Kicker.