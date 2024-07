Zapomenutý přízrak, práce všeho druhu. Kde se tak dlouho toulal Kanté?

Kanté je přesně ten chlap, který radši sveřepě rozebere kamennou barikádu, než by ji srabsky obešel.

V úterý nastoupil do svého šestého utkání na mistrovství Evropy. Vždy v základní sestavě. Francie nedostala gól 472 minut, když byl na hřišti. V historii velkých fotbalových šampionátů takovou sérii nenajdete. Jediný moment, při kterém do úterka inkasovala, se odehrál ve chvíli, kdy Kanté seděl na střídačce. To se pak nedivte, jak mocně se před semifinále se Španělskem řešilo, jestli jeho přízrak bude pokračovat.

Ale i jeho kouzlo se pokazilo, i s Kantém dostali Francouzi v prvním poločase dvě branky a ztratili rychlý náskok, kdy se trefili poprvé na šampionátu ze hry.

Na turnaji jste neobjevili moc hráčů, kteří by povstali ze zapomnění nebo prožili raketový průlom. Teoreticky Švýcar Shaqiri, který už dva roky kope americkou ligu v Chicagu. Díky nádhernému gólu proti Skotsku se stal prvním fotbalistou, který skóroval na šesti po sobě jdoucích šampionátech. Nebo dánský kapitán Eriksen, který před třemi lety bojoval o život přímo na hřišti. Po srdečním kolapsu se rozhodně nečekalo, že se vrátí mezi elitu.

Z celkem neznámých můžeme přidat slávistu Schranze, jenž pomohl Slovensku třemi góly. A co třeba jeho dva reprezentační parťáci, Kucka s Pekaríkem, které už před lety posílali do důchodu? Oni váleli jako zamlada. Překvapil také mladý brankář Verbruggen, jenž se stal jedničkou Nizozemska a ve středu večer zkusí vychytat Anglii ve druhém semifinále.

Francouzský záložník N´Golo Kanté odchází ze hřiště v semifinále se Španělskem.

Mezi fotbalovými přízraky ovšem čněl Kanté. Schválně se přiznejte, jestli jste na něj během posledního roku nezapomněli.

Maličký Francouz si získal fanoušky svou bezelstností a normálností, experty zase uměním, které není krásné na první pohled. Představte si, že máte zarostlý pozemek a potřebujete ho zkulturnit. Zajedete si koupit motorovou pilu, křovinořez na houštiny, výkonnou sekačku a pro jistotu taky vysokotlaký čistič, abyste nářadí po práci nenechali zaneřáděné. A to všechno Kanté umí. Čistí, boří, tvoří, zkrášluje. Ferda N’Golo, práce všeho druhu.

Když musel vynechat mistrovství světa 2022 kvůli zranění, vypadalo to s ním bledě. Posléze zmizel do Arábie a jeho reprezentační kariéra se víceméně uzavřela.

Francouzští fotbalisté se radují z gólu do španělské branky.

Proč by se taky v třiatřiceti vracel, když Francie má soupisku našlapanou? Jenže Kanté je jen jeden.

„Je to lehké jako facka. Jakmile hraje N’Golo, bývá reprezentace lepší. On hraje přesně tak, jak mu řekneme. Dokonale a bezchybně,“ říkal kouč Didier Deschamps.

Jednou se zatáhl mezi stopery a zajišťoval bránění, podruhé vysprintoval do křídla, aby pomohl ofenzivě. V drtivé většině času luxoval střed hřiště, aby měli Francouzi všechno pod kontrolou.

Pokud náhodou Kantého příběh neznáte, tak se podržte. Ještě ve dvaceti vůbec neuvažoval nad tím, že bude profíkem. Hrál za rezervní tým Boulogne kdesi ve fotbalovém pralese a studoval na účetního. Francouzskou ligu poprvé ochutnal před deseti lety, a když hned po roce přestupoval za pár drobných do anglického Leicesteru, kdekdo si ťukal na čelo: „Zbláznili jste se!“

Ne, nepodceňujte motorovou myš. Malý Kanté, jehož rodiče utekli z afrického Mali do Paříže, byl předurčený pro velké věci. Ačkoli mu umřel táta, když mu bylo jedenáct. Ačkoli mu umřel starší brácha na infarkt před mistrovstvím světa 2018. Přes všechna protivenství jde stále kupředu. Famózními výkony pomohl Leicesteru k epochálnímu triumfu v anglické lize 2016, dostal první pozvánku do reprezentace a už to jelo.

S Francií je vicemistrem Evropy a mistrem světa, s Chelsea vyhrál anglickou ligu i Ligu mistrů.

Ale na evropský titul ani mimořádný Kantého přínos letos nestačil. Mladí Španělé byli lepší.