Propadák v Moldavsku očima čtenářů: nejhorší Souček s Coufalem, obstál jen brankář

Jedinou nadprůměrnou známku dostal brankář Jiří Pavlenka (2,07). Může být vlastně spokojený, žádný gól nedostal a víc už udělat nemohl.

O poznání přísnější byli čtenáři ke zbytku týmu. Všech deset zbývajících hráčů dostalo trojku a horší. Nejslabší výkon předvedli Antonín Barák, Vladimír Coufal a Tomáš Souček, kteří obdrželi čtyřku.

„Vázla nám rozehrávka odzadu, skákalo nám to, honili jsme to všude možně, vepředu jsme nepodrželi balon. Soupeř byl běhavý, nepříjemný, houževnatý. Neměli jsme chvilku oddechu,“ lamentoval trenér Jaroslav Šilhavý.

I přes zjevné nedostatky však střídal poprvé až v 73. minutě. Z pěti možností za celý zápas využil jen tři. „Nechtěli jsme hned měnit to, co jsme měli připravené. O přestávce jsme si řekli, že taktiku trochu pozměníme, abychom se do nich mohli víc dostat. Nakonec jsme soupeře pod tlak dostali, ale zradila nás nekvalita v koncovce, nekvalita v ofenzivě.“

Hodnocení čtenářů průměrné známky v posledních utkáních české reprezentace KVALIFIKACE EURO 2024

s Polskem (3:1) 1,97 PŘÍPRAVA

v Turecku (1:2) 3,39

s Faerskými o. (5:0) 2,37 LIGA NÁRODŮ

ve Švýcarsku (1:2) 3,06

s Portugalskem (0:4) 3,60

ve Španělsku (0:2) 2,86

v Portugalsku (0:2) 3,07

se Španělskem (2:2) 2,38

se Švýcarskem (2:1) 2,38

Tam úřadovalo podobně jako v utkání proti Polsku sparťanské duo Tomáš Čvančara a Jan Kuchta, kteří se v úvodním zápase kvalifikace trefili. Ani jeden však neoslnil, a fanoušci jim přiřkli čtvrté, respektive páté nejhorší hodnocení.

Pod nimi se pohyboval tvořivý Adam Hložek, jehož chuť čtenáři vyzdvihli druhou nejlepší známkou (3,11).

Je logické, že lepší hodnocení si vysloužili zejména obránci. Blíž k trojce se dostali ještě Tomáš Holeš nebo Jakub Brabec. „Byl to jiný fotbal než s Polskem. Na výhru jsme neměli,“ přiznal třicetiletý zadák řeckého Arisu Soluň.

Po remíze s čtvrtou nejhůře hodnocenou reprezentací v Evropě obdrželi čeští fotbalisté průměrnou známku 3,55, což je pátý nejhorší výsledek v éře Jaroslava Šilhavého. Nutno podotknout, že všechny předchozí propadáky skončily porážkou.

Když před povedeným Eurem v roce 2021 načínali přípravu v Itálii a padli 0:4, vysloužili si nejslabší hodnocení (3,92). Následuje výbuch 0:5 v Anglii (3,90) a porážka 1:2 proti outsiderovi z Kosova (3,69) v předchozí kvalifikaci. Jen o kousek horší hodnocení brali Češi po debaklu 0:4 v Portugalsku (3,56) při loňské Lize národů.