Dvougólový Chytil: Odkrýt karty ještě nechceme, byli bychom sami proti sobě

Na rakouském soustředění před startem evropského šampionátu v Německu s týmem v sobotu stráví poslední den. V neděli se mužstvo přesune letecky do Pardubic a v pondělí v Hradci Králové nastoupí v generálce proti Severní Makedonii.

„Pak máme dva dny volna, nechám se doma od přítelkyně ostříhat, zajdeme si společně na večeři a pak už začne Euro.“

Jste spokojení, jak jste zvládli první ze dvou prověrek?

Jednoznačně, byť dobře víme, že máme pořád na čem pracovat.

Výhra o šest gólů, to jste si zřejmě ani nepředstavovali, co?

Pozor, před zápasem někdo říkal, že by bylo hezké vyhrát právě o šest. Ale to byly jen fóry mezi námi v kabině. Viděli jsme totiž Maltu na videu, věděli jsme, že je to těžký soupeř, který prohrál ve Wembley s Anglií jen nula dva. Nebylo jednoduché je otevřít.

Po rychlém gólu z penalty trvalo, než jste přidali druhou branku. Měl trenér v kabině připomínky?

Připomínky jsou vždycky, pár taktických věci jsme si určitě zdůraznili, řekli jsme si, ať pracujeme pořád stejně v presinku a pokračujeme v našem výkonu. Po přestávce jsme zlepšení potvrdili.

Vyhovovala vám spolupráce s Chorým na hrotu?

Moc. Pod námi byli ještě Pavel Šulc s Tondou Barákem, kteří hráli výborně, posbírali spoustu balonů, podporovali nás. Dobré to bylo.

Máte teď mladý a rychlostně výborně vybavený tým, bude tohle největší česká zbraň?

Uvidíme. Je tady šestadvacet silných hráčů, máme velmi kvalitní tréninky a každý z nás jede na sto procent. Všichni bojují o místo, což je důležité. A jak to bude nakonec celé vypadat se dozvíme v Lipsku, kdy nás čeká den D proti Portugalcům.

Mimochodem, zápas byl plný tvrdých střetů a soubojů. Nepřekvapilo vás, jak do toho Malťané šli?

Upřímně? Já trochu překvapený byl, ale s klukama jsme na tohle zvyklí. Nenechali jsme se zastrašit a taky jsme do soubojů chodili tvrdě. Když hrajete naplno, z devadesáti devíti procent se vám nemůže nic stát, zato kdybychom začali uhýbat, smrdělo by to zraněním.

David i Matěj Jurásek a také Lingr vstřelili své první góly za reprezentaci. Co je čeká?

Předpokládám, že tam bude něco finančního. Ostatně: taky jsem si to zažil – a měl jsem to ještě mnohem horší...

Při premiéře jste totiž dával hattrick Faerům. Vaše bilance v reprezentaci je parádní: 13 zápasů, 6 gólů.

Cítím se v týmu moc dobře. Útočníkovi pochopitelně vždycky pomůže, když se prosadí. Ať už tady v reprezentaci, nebo během sezony v klubu. Ale tentokrát to nebylo o gólech, jako spíš o práci celého týmu.

Objevovaly se ve hře věci, na kterých jste s realizačním týmem během přípravného kempu pracovali?

Stoprocentně tam bylo něco z toho, o co se v trénincích snažíme. Víme také, že všechno ještě nebylo dokonalé a pořád máme co zlepšovat. Budeme dál makat. Ale odkrývat karty, co přesně po nás trenéři chtějí, úplně nechceme...

Je to velký apel? Trenér Hašek opakovaně říká: Chceme být nečitelní.

Nezaznělo to k nám hráčům takhle napřímo, ale byli bychom přece sami proti sobě, kdybychom soupeřům před Eurem něco zbytečně prozrazovali.